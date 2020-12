Wismar/Schwerin

Die Landeshauptstadt Schwerin hat einen neuen Polizeiinspektionsleiter. Polizeioberrat Nils Rosada, der bereits im Oktober vom Führungsstab in Waldeck nach Schwerin gewechselt ist.

Der gebürtige Wismarer kehrt damit ein Stück näher an seine Heimat zurück. „Trotz der besonderen Umstände fühle ich mich in meiner neuen Dienststelle sehr wohl. Eine Dienststelle, in der verlässlich und professionell gearbeitet wird“, resümiert Schwerins Polizeichef nach einigen Wochen. 1993 trat der heute 46-Jährige in den Polizeidienst ein, damals allerdings in der Landespolizei Schleswig-Holstein.

Bis 2006 war er dort im Dienst, unter anderem als Leiter der Lübecker Fahrradstaffel und als Gruppen- und Zugtruppführer einer Einzeldiensthundertschaft. Im August 2006 wechselte Nils Rosada in die Landespolizei MV. Hier übernahm er Aufgaben während des G8-Gipfels in Heiligendamm.

Nach seinem Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster und dem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst, zog es den zweifachen Familienvater an die Polizei-Fachhochschule in Güstrow, an der er von 2011 bis 2014 den Fachbereich Polizei stellvertretend leitete. Daran schloss sich eine dreijährige Versetzung in die Abteilung Polizei des Innenministeriums an. 2017 übernahm Nils Rosada die Leitung des Dezernats 1 im Führungsstab des Polizeipräsidiums Rostock.

Von OZ