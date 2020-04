Wismarer können doch Sperrmüll wegbringen

Wismar

Der Entsorgungs- und Verkehrsbetrieb (EVB) der Hansestadt Wismar nimmt ab dem heutigen Mittwoch, 29. April, wieder kostenlos Sperrmüll auf dem Abfallwirtschaftshof in Müggenburg an. Noch am Dienstag stand das Schild „Heute kein Sperrmüll“ an der Zufahrt. Das ist jetzt weggeräumt.

„Der Andrang bezüglich des Grünschnittes war nicht so groß, wie wir befürchtet hatten, daher können wir nun auch wieder Sperrmüll auf dem Abfallwirtschaftshof kostenlos annehmen“, begründet Udo Wäsch, Werkleiter des EVB Wismar, die Maßnahme und fügt hinzu: „Auf keinen Fall darf Sperrmüll oder auch anderer Müll in der Natur entsorgt werden.“

Noch am Dienstagabend stand das Schild vor dem Abfallwirtschaftshof in Müggenburg. Seit Mittwoch gilt es nicht mehr. Quelle: Heiko Hoffmann

EVB ändert seine Meinung

Der Abfallwirtschaftshof in Müggenburg war wegen der Corona-Krise am 18. März geschlossen worden. Seit Montag, 27. April, ist er wieder geöffnet. Zunächst war nicht vorgesehen, dass Kleinanlieferer ihren Sperrmüll nach Müggenburg bringen können. „Coronabedingt“, teilten EVB und Stadtverwaltung mit. Das hatte die OZ kritisiert.

Erst seit Januar gilt die Regelung, dass Sperrmüll nach Müggenburg transportiert werden kann. Das schafft Entlastung beim EVB und auch bei Wismarern, die unkompliziert Sperrmüll wegbringen können.

Nach Terminabsprache kann weiterhin der Sperrmüll von zu Hause abgeholt werden.

Die Öffnungszeiten

Die Öffnungszeiten des Kleinanliefererbereiches in Müggenburg sind wie folgt: montags: 8 bis 18 Uhr, dienstags bis freitags: 8 bis 16 Uhr, samstags: 8 bis 13 Uhr.

Der EVB bittet alle Besucher, um längere Wartezeiten zu vermeiden, auch frequenzschwächere Zeiten zu nutzen. Die Mitarbeiter erteilen gerne dazu telefonisch Auskunft (03841-283055).

Von Heiko Hoffmann