Eine Frau hat bereits am Sonnabend ihren Wagen in Gröningsgarten nicht ordentlich abgestellt, so dass es am Ende in einem Teich gelandet ist. 15 Meter vom Ufer entfernt schwamm der Wagen, als die Einsatzkräfte eintrafen. Beim Versuch den rollenden Pkw zu stoppen, verletzte sich die Fahrerin leicht.