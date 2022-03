Wismarer planen Hilfstransporte: Hier können Spenden abgegeben werden 

Wismar

Kurzfristig können in Wismar Spenden für Ukraine-Flüchtlinge abgegeben werden. Zwei Hilfskonvois wollen sich in den nächsten Tagen auf den Weg machen. Zum einen startet Frieder Weinhold vom Christlichen Hilfsverein Wismar (CHW) am Sonnabend mit anderen Helfern in Richtung Rumänien. An der dortigen Grenze zur Ukraine sollen Flüchtlinge versorgt werden, die unter anderem aus Odessa kommen.

Gebraucht wird keine Kleidung. Stattdessen wird um Hygieneartikel gebeten (Seife, Duschgel, Shampoo, Zahnbürsten, Zahnpasta, Tampons/Saugmittel, Toilettenpapier, Deodorant, Feucht- und Trockentücher), Medikamente (Paracetamol, Aspirin, Ibuprofen, Augmentin, Dicarbocalm, Nospa, Loperamid, Omeorazol), medizinische Produkte (Masken und Desinfektionsmittel, medizinische Handschuhe, Bandagen, Mull, Wasser Erste-Hilfe-Produkte oder Erste-Hilfe-Sets), Lebensmittel (bevorzugt Konserven Pastete, Fisch, Bohnen, Fleisch, Soße Tomaten, Nudeln, Erbsen, Babynahrung, Kekse, Waffeln, Toast, Instantsuppe, Öl, Kaffee, Tee). Ebenfalls angegeben werden können Taschenlampen, Batterien, Kerzen, Thermoskannen, Decken, Bettdecken, Kissen, Matratzen. Um die Spenden bittet Niederlassung Tulcea vom rumänischen Rotes Kreuz.

Auch Geldspenden erwünscht

Frieder Weinhold wird mit anderen Helfern aus Deutschland die Spenden in fünf Fahrzeugen (einem Reisebus und vier Kleinbusse) nach Rumänien transportieren und auf dem Rückweg Flüchtlinge nach Magdeburg und Höxter bringen. Die Spenden können bis Freitag (11. März) um 16 Uhr beim Christlichen Hilfsverein am Turnplatz 4 abgeliefert werden. Wer mit Geld den Transport unterstützen möchte, kann das CHW-Vereinskonto nutzen unter dem Stichwort Ukraine Geld (IBAN: DE73 1405 1000 1200 0105 03, BIC: NOLA DE 21WIS).

Weiterer Transport nach Polen

Und noch eine Initiative bittet um Spenden, um damit Flüchtlinge an der Grenze zwischen Polen und der Ukraine zu versorgen. Dafür können an zwei Tagen Hilfsgüter in der Wismarer Innenstadt abgegeben werden: am Donnerstag, 10. März, von 12 bis 18 Uhr im ukrainischen Restaurant und Café „Natalka“ (Bohrstraße 1) sowie am Freitag und Sonnabend (11. und 12. März) auf dem Marktplatz – ebenfalls jeweils von 12 bis 18 Uhr. Es wird um neue Ware gebeten, am besten transportfähig in Kartons verpackt. Auch hier wird um lang haltbare Produkte gebeten und Artikel wie sie der Christlichen Hilfsverein Wismar benannt hat. Außerdem würden sich die Organisatoren über Geldspenden für Tankfüllungen freuen und wenn jemand einen Sprinter oder ähnliche Transporter zur Verfügung stellen könnte (E-Mail mv4ukraine@gmail.com).

Der Transport soll am Sonntag, 13. März, starten. Ziel ist ein Ort, der etwa 20 Kilometer von der Ukraine entfernt ist und regelmäßig von Soldaten aufgesucht wird. Dort würden sich Soldaten und Flüchtlinge aufhalten. Flüchtlinge, die einen Transport zu Freunden und Verwandten nach Deutschland wünschen, sollen auf dem Rückweg mitgenommen werden.

