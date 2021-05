Wismar

Radfahren extrem und für den guten Zweck: Uwe Hein aus Wismar hat schon einige extreme Touren mitgemacht. Nun will der 61-Jährige mit dem Fahrrad 5500 Kilometer Richtung Kaukasus radeln und dann den Elbrus, den mit 5642 Meter höchsten Berg Russlands, erklimmen. Eine Extremtour für den guten Zweck.

Am 18. oder 20. Mai soll es losgehen. „Wenn es denn geht ...“, ist Uwe Hein vorsichtig optimistisch. Rein organisatorisch birgt Corona ein gewisses Risiko. „Aber ich bin zweimal geimpft.“ Heißt, wenn es politisch keine Einschränkungen gibt, sollte der Extremreise nichts entgegen stehen.

Nicht das erste Mal, dass sich der Wismarer solch eine Reise vornimmt. Im Sommer 2020 ist er von Wismar bis zum Vesuv „gerollert“. Nun ist die Besteigung des Elbrus das große Ziel. Derzeit läuft er die neuen Bergschuhe ein. „Das Problem ist ja dieses Mal das Gepäck. Ich muss eine Bergsteigerausrüstung mitschleppen!“, erzählt Uwe Hein.

Die Tour auf den Elbrus ist geführt, sprich Steigeisen, Eispickel, Seile und Co. muss er nicht mitbringen. Aber alles andere. „Für diese Höhe Daunenjacke und -hose, Thermounterwäsche, doppelte Handschuhe, feste Schuhe ... Es können schon mal minus 20 Grad dort werden.“

30 Kilo Gepäck mit dem Rad

Macht insgesamt mit dem, was er für so eine autarke Reise braucht, gut 30 Kilogramm Gepäck. Dafür hat er ein drittes Rad als „Anhänger“ für die Packtaschen und eine bessere Verteilung des Gewichts – sonst wäre das gar nicht zu transportieren. „Zelt, Schlafsack, Isomatte, Kochgeschirr, Wechselwäsche, Regensachen, Reparaturzeugs ...“, fängt er an aufzuzählen. Und lacht: „Bei Affenhitze durch Kroatien und dann Daunenkleidung und Schneebrille im Gepäck!“

Seine Route wird erstmal quer durch Deutschland gehen. „An die Donau. Diese Strecken kenne ich schon“, so der passionierte Radfahrer. Passau, Salzburg, dann Österreich und Kroatien. Dort freut er sich aufs „Inselhopping“.

Seinen Geburtstag will er in Dubrovnik im Süden Kroatiens am Adriatischen Meer feiern, die Lebensgefährtin kommt hinterher – bequem mit dem Flugzeug. In Albanien will er Wismars Partnerstadt Pogradec besuchen. Über Griechenland geht es dann in die Türkei, am Schwarzen Meer entlang. In Georgien, weiß er, ist der Grenzübergang nur an einem Ort möglich, ohne sich strafbar zu machen.

Drei Monate unterwegs

Drei Monate, so der Plan, soll die Radtour von Wismar bis zum Elbrus dauern. „Wenn ich durchkomme ... Die Russen stellen im Moment schwer Visa aus!“, weiß Uwe Hein und bleibt – wie immer – optimistisch. Die Menschen vom Leipziger Reisebüro, die die Bergtour organisieren, wissen selbst noch nicht, ob alles wie geplant stattfinden kann.

„Die holen sonst die Leute direkt vom Flughafen ab“, erzählt Uwe Hein. Als er verriet, dass er weder mit Flugzeug noch Jeep, sondern mit dem Rad bis zum Elbrus kommt, gab es schallendes Gelächter und ungläubiges Staunen am anderen Ende der Telefonleitung.

Wenn Uwe Hein von seinen bisherigen Reisen dieser Art erzählt, kommt etwas Neid auf. „Mich interessiert, was hinter dem nächsten Hügel kommt. Es ist doch spannend, wenn man auf ein Dorf zufährt und sieht den Kirchturm oder das Minarett von Weitem!“ Unterwegs wird gezeltet oder das Netzwerk „Warm Showers“ genutzt – ein weltweites Netzwerk von Radreisenden, die kostenlos bei Gleichgesinnten Bett und die Dusche finden. Uwe Hein hat in Wismar so selbst schon spannende Menschen und ihre Geschichten kennengelernt!

Spenden sammeln für den Wünschewagen Uwe Hein möchte mit der extremen Fahrradtour auf den Wünschewagen Mecklenburg-Vorpommern aufmerksam machen. Er gehört zu den Ehrenamtlern, die dank Spenden und des entsprechend ausgestatteten Krankenwagens die letzten Wünsche sterbenskranker Menschen möglich machen. Egal ob der Sonnenuntergang an der Ostsee, der Familienbesuch, der ohne Krankenwagen gar nicht mehr gehen würde, oder der Wunsch, noch einmal die Kreidefelsen zu besuchen. Uwe Hein erzählt von einer Patientin, einer Frau Mitte 30, die ihrem Sohn Berlin zeigen wollte als letzten Wunsch aus dem Hospiz heraus. Mit dem Wünschewagen konnte er erfüllt werden. Spendenkonto Wünschewagen Mecklenburg-Vorpommern: Kontoinhaber: ASB-LV Mecklenburg-Vorpommern e.V. Bank für Sozialwirtschaft IBAN: DE82 1002 0500 0001 4951 00 BIC: BFSWDE33BER Verwendungszweck: Wünschewagen MV

80 Kilometer am Tag

80 Kilometer Rad fahren am Tag, dann alle sechs Tage einen Tag Pause zum Erholen und für die Landschaft: Der Trainingseffekt, das weiß Uwe Hein, kommt während der Fahrt. „Meine Grundkondition ist ja da!“ Und: Er muss sich selbst nichts beweisen. „Wenn irgendwo, irgendwann der Punkt kommt, an dem es nicht weitergeht, dann ist das so. Dann ist Schluss. Das ist ja meine Entscheidung.“ Etwas Puffer, um zum Beispiel bei Unwetter guten Gewissens zu pausieren, hat er eingeplant.

Auf die Frage, wieso man sich sowas antut, muss Uwe Hein ausholen. „Für den letzten Wunsch!“ Nicht seinen, seine Extremreise ist die jährliche (und natürlich selbst finanzierte!) Sommerherausforderung mit dem Ziel, die Welt und die Menschen, die verschiedenen Kulturen, hautnah und ganz direkt zu erleben. Uwe Hein engagiert sich für den „Wünschewagen“ Mecklenburg-Vorpommern: Einen umgebauter Krankenwagen, der die oftmals letzten Wünsche sterbenskranker Menschen möglich macht.

Von Nicole Hollatz