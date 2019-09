Wismar

Mit seinen jungen 24 Jahren hat Jakob Borchmann sein erstes Buch herausgebracht. „Ein Jahr für Penny oder Wie man Diamanten zum Leuchten bringt“ heißt sein Jugendroman. Stolz, aber auch etwas schüchtern hält der Wismarer sein Erstlingswerk in der Hand. Der frühere Schüler des Gerhart-Hauptmann-Gymnasiums verfolgt ein großes Ziel: „Ich versuche, mich mit dem Schreiben von Büchern finanziell unabhängig zu machen.“

Im Mittelpunkt stehen Penny und Mirella. Es geht um Freundschaft, aus der Liebe wird. Bis mehrere Schicksalsschläge Penny unaufhaltsam in den Abgrund ziehen. Mirella versucht alles, um ihre Freundin ins Leben zurückzuholen. Wird sie es schaffen? „Das Buch ist eine Sommergeschichte. Sanft, leicht, aber es geht auch zum Beispiel um sexuelle Belästigung“, sieht Jakob Borchmann seinen Roman auch vor dem Hintergrund der Me-too-Bewegung.

Jeder Autor habe auch einen Bildungsauftrag. „Das mache ich gerne, aber Kreativität ist mir dabei sehr wichtig.“ Diese Kreativität lebt der Wismarer in seinen Büchern aus. Das Gymnasium hat er nach der 10. Klasse beendet. Lieber als in der Schule habe er seine Zeit in der Stadtbibliothek verbracht. „Die Bibliothek ist heute noch einer meiner liebsten Orte in Wismar.“ Die dreijährige Ausbildung zum Fachlageristen in Hamburg war für den Wismarer eher ein notwendiges Übel. Enger verbunden fühlte er sich mit der Malerei. Mit einem seiner Bilder hatte er 2016 bei der OZ-Aktion „NWM kreativ“ die Jury überzeugt. Der damals 21-Jährige gewann den Jurypreis.

Doch damit Geld zu verdienen, sei schwierig. „Vielleicht klappt es mit Büchern.“ Der junge Mann sagt das nicht einfach so daher. Sein erstes Werk, das im „Einbuch Buch- und Literaturverlag Leipzig“ erschienen ist, hat schon Gesellschaft. Teil 1 des 336 Seiten umfassendes Romans „Ein Jahr für Penny“ ist auf dem Markt, Teil 2 ist fertig und soll im Oktober erscheinen.

Sein zweites Buch, ein Mix aus Satire und Science-Fiction, bringt ein anderer Verlag heraus. „Es dauert lange, bis ein Buch erscheint. Mit zwei Büchern erhöht sich die Chance um 50 Prozent“, spricht aus ihm auch Ungeduld und Tatendrang.

Weitere drei Jugendromane sind fertig. Jakob Borchmann thematisiert Randthemen. Es geht beispielsweise um Geschlechtsumwandlung bei einem Jungen, der sich wie ein Mädchen fühlt, um Suizid und Schizophrenie. „Ich bereite mich mental auf ein Buch vor. Dann ziehe ich durch.“ Stunde um Stunde, Tag und Nacht. In seiner kleinen Wohnung in Wismar.

Er lebt bescheiden, bezieht Arbeitslosengeld II. Das soll aber nicht so bleiben. „Ich versuche, mir mein eigenes Leben aufzubauen.“ Am liebsten mit Büchern. An fünf Tagen acht Stunden in einer Firma zu arbeiten, ist nichts für den Asperger Autisten. Auch damit geht Jakob Borchmann offen um. Bewusst, um gegen Vorurteile anzugehen. „Ein Asperger Autist kann auch Liebesromane schreiben. Ja, ich kann mich in andere hineinversetzten.“ Von Sätzen wie „Du schaffst es nicht“ wolle er sich nicht entmutigen lassen. Das gelte auch dafür, dass er Literatur nicht studiert hat.

Jakob Borchmann ist mit seinen ersten 30 Exemplaren unterwegs. „Jetzt will ich dafür sorgen, dass das Buch ein Erfolg wird.“ Er möchte Lesungen veranstalten und Bücher verkaufen.

„Ein Jahr für Penny“ ist im Einbuch Buch- und Literaturverlag Leipzig (ISBN-Nummer 978-3-942849-78-4) erschienen. Es kostet 14,90 Euro.

Mehr lesen:

Deutschlands bester Vorleser: Anton Naab (11) liebt die Welt der Autoren

Anton Naab (11) aus Wismar siegte beim bundesweiten Vorlesewettbewerb der sechsten Klassen

Wismar: Spannende Lektüre zur Schwedenzeit

Über den Autor

Von Heiko Hoffmann