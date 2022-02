Wismarer soll Efeu entfernen: Sonst  muss der Rentner 1500 Euro zahlen

Wismar

Kleine Straße, große Aufregung. In der 100 Meter langen Wollenweberstraße, eine Verbindung zwischen der Claus-Jesup-Straße und der Neustadt in der Wismarer Altstadt, wächst seit 36 Jahren ein Efeu vor Haus Nummer 9. Jetzt soll er weg.

Klaus Redmer versteht die Welt nicht mehr. „1986 haben wir den Efeu gepflanzt. Es ist der einzige grüne Punkt in der Straße. Bisher hat sich niemand daran gestört. Jetzt soll er weg. Das ist doch Willkür von der Stadt.“ Klaus Redmer (76), von Beruf Maurer, wohnt seit 1975 in dem Haus. Seine Frau Monika (77) wurde sogar im Nachbarhaus geboren.

Streit macht den Rentnern zu schaffen

Der ganze Ärger, der Rechtsstreit mit der Stadt, macht den Rentnern zu schaffen. Das Schreiben aus dem Bauamt empfinde er als einschüchternd. Der fünfseitige Brief vom 7. Februar ist mit „unerlaubter Sondernutzung des öffentlichen Straßenraumes“ überschrieben. Eine Reaktion der Stadt, weil der Anwohner erklärt hat, dass er sich von der Rankpflanze nicht trennen will. „Damit ist erkennbar, dass Sie die ungenehmigte Nutzung nicht freiwillig beenden werden“, heißt es in dem Brief.

Wismarer Stadtverwaltung macht zwei Rechnungen auf

Daher fährt die Stadt schwere Geschütze auf. Danach soll der Efeu bis zum 15. Februar gekappt werden. Wenn nicht, lasse das die Stadt durchführen. Im Amtsdeutsch wird mit einer „Ersatzvornahme“ gedroht. Voraussichtliche Kosten laut Schreiben: 560 Euro.

Damit nicht genug: Bis zum 28. Februar ist die „verbliebene Efeupflanze vollständig aus dem öffentlichen Straßenraum zu entfernen“. Geschieht das nicht, wird ein Zwangsgeld von 1000 Euro angedroht. Die Behörde verweist in dem Schreiben auf den Ermessensspielraum bis 50 000 Euro und erklärt dann den Grundsatz der Verhältnismäßigheit. Danach müsse das Zwangsgeld hoch genug sein, damit „der Pflichtige es voraussichtlich vorziehen wird, seine Pflicht zu erfüllen“. 1000 Euro sollen im Fall der Wollenweberstraße nicht ohne Wirkung bleiben.

Efeu schon 1986 gepflanzt

Im Vorfeld hatte Klaus Redmer die Stadt darauf hingewiesen, dass der Efeu aus dem Jahr 1986 niemanden gestört hat, auch nicht bei der Sanierung der Wollenweberstraße 1992. Der Gehweg sei nicht beschädigt worden. Auch in der benachbarten Claus-Jesup-Straße, in den beiden letzten Jahren saniert, dürfen Pflanzen an den Hauswänden wachsen.

Hansestadt nennt ihre Gründe

Nach Angaben der Stadt sei der Eigentümer bereits im August 2021 aufgefordert worden, den Efeu bis Ende September 2021 zu entfernen. Auch ein Vertreter der Baufirma sei im Dezember 2021 erfolglos geblieben. Einer schriftlichen Aufforderung der Verwaltung im Januar 2022 habe der Eigentümer widersprochen. „Daher musste nunmehr durch die Verwaltung die Anordnung ergehen“, begründet die Verwaltung ihr Vorgehen.

„Hintergrund ist“, so Stadtsprecher Marco Trunk, „dass aufgrund des starken Wurzelwuchses des Efeus der Gehweg nicht vollständig und fachgerecht hergestellt werden kann und mögliche spätere Schäden durch den Wurzelwuchs an dem Gehweg nicht ausgeschlossen werden können. Darüber hinaus würde der ohnehin schon nur schmale nutzbare Gehweg durch eine Wurzeleinfassung und den Bewuchs des Efeus den nutzbaren Raum zusätzlich einschränken.“

Klaus Redmer hält die Gründe für vorgeschoben. Die Wurzeln würden tief ins Erdreich gehen und die in Beton verlegten Straßensteine und den Bockhorner Klinker auf dem Fußweg nicht hochdrücken. Selbst Rollstuhlfahrer und Leute mit Rollator kämen vorbei. „Der Efeu soll weg, das soll durchgeboxt werden“, ist der Rentner verärgert.

Wollenweberstraße wird komplett saniert

Seit Mai 2021 wird die Wollenweberstraße saniert. 515 000 Euro soll der Um- und Ausbau mit dem Verlegen neuer Leitungen, einer neuen Fahrbahn und neuer Fußwege kosten. Die Stichstraße Hasenlager ist Teil des Vorhabens. Knapp 160 000 Euro Städtebaufördermittel werden verbaut.

Wollenweber Die Wollenweberstraße ist die kleine Verbindungsstraße zwischen der Neustadt und der Claus-Jesup-Straße. Nach der dort ansässigen Familie Wilden hieß sie noch 1475 Wildenstraße. 1653 hieß sie dann „Düstern“, was mit dem schmalen und damit dunklen Erscheinungsbild zu tun hatte. 1933 wurde sie in Wollenweberstraße umbenannt. Wollenweber waren an der „Faulen Grube“ in der Claus-Jesup-Straße ansässig. Webermeister Claus Jesup war der Anführer der Handwerkerunruhen im 15. Jahrhundert und soll an der Faulen Grube gewohnt haben. Die Faule Grube hieß davor „Vogtsgrube“ und war ein Wasserlauf in der Claus-Jesup-Straße, die seit dem 20. August 1954 so heißt.

An ihrer schmalsten Stelle zur Neustadt misst die Wollenweberstraße nur 3,79 Meter von Hauswand zu Hauswand. Für die Fahrbahn bleiben 2,55 Meter, für den beidseitigen Fußweg 51 bzw. 73 Zentimeter. In Richtung Claus-Jesup-Straße wird die Wollenweberstraße 5,76 Meter breit.

Viele Fußgänger nutzen die Fahrbahn

Mit der Sanierung wird es keinen Hochbord zwischen Fahrbahn und Fußweg geben. Stattdessen wird die Fahrbahn durch einen drei Zentimeter hohen Granittiefbord abgegrenzt, ähnlich wie in der Sargmacherstraße. „Bei der Planung der Straße und Gehwege wurde insbesondere durch die Beteiligung und Bitte der Anwohner, den gesamten Straßenraum aufgrund der schmalen Gehwege besser barrierearm zu gestalten, nochmals umgeplant“, so die Stadt.

Eigentlich sollte die Sanierung im September 2021 fertig sein. Wegen der alten Häuser musste eine aufwendigere bausubstanzschonende Bauweise vorgenommen werden. Damit begründet die Stadt unter anderem den Verzug. Derzeit werden die Pflasterarbeiten ausgeführt. „Die Fertigstellung ist nunmehr unter Vorbehalt der Wetterlage im Frühjahr vorgesehen“, so die Stadt. Klaus Redmer läuft indes die Zeit davon. Er würde sich ein Gespräch mit einem Verantwortlichen der Stadt wünschen. „Ich warte noch ab.“

Von Heiko Hoffmann