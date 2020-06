Wismarer startet mit Laderoboter für E-Autos durch

Wismar

Marcel Jeron fährt noch kein Elektro-Fahrzeug. Aber der Wismarer sorgt dafür, dass andere es tun können. Der 39-Jährige hat eine Tochtergesellschaft eines norwegischen Start-ups in der Hansestadt eröffnet, von der aus er Europas E-Auto-Fahrer mit einem neuen Laderoboter versorgen möchte – mit Easee. Die Muttergesellschaft mit Sitz in Stavanger hat in Skandinavien bereits 35 000 Geräte verkauft.

Marcel Jeron glaubt auch an eine Siegesfahrt durch Deutschland: „Elektro-Mobilität ist ein großer Wachstumsfaktor und bietet enormes Potenzial für unsere Region“, sagt er. Das würden auch die Zahlen der Firma zeigen: In zwei Jahren habe das Unternehmen drei Auslandsgesellschaften gegründet und sei auf inzwischen 34 Mitarbeiter gewachsen.

Anzeige

Mehr als Schiffbau und Tourismus

Von 2014 bis 2018 hat Marcel Jeron in Norwegen gearbeitet und dabei die Entwickler des Produktes kennengelernt. Sie haben dann 2018 eines der erfolgreichsten Start-ups in der Geschichte Norwegens gegründet und den Mecklenburger nicht lange überzeugen müssen, damit er einsteigt. Im Mai hat er den Vertrieb in Deutschland übernommen – von einem Büro in der Hans-Grundig-Straße aus.

Weitere OZ+ Artikel

„Wir haben uns gegen Hamburg als Standort entschieden und stattdessen für meine Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Wir können hier neben Schiffbau und Tourismus mit neuen Technologien die Wirtschaft auf noch stabilere Füße stellen“, betont Marcel Jeron.

Ladegerät ist ein Leichtgewicht

Nach Stationen bei der Marine, in verschiedenen Industrien und im Ausland, ist er 2018 nach Mecklenburg-Vorpommern zurückgekehrt und hat MV Werften in Wismar unterstützt. „Nun arbeite ich selbstständig und fördere dabei Technologien, die mehr Nachhaltigkeit versprechen und den Klimawandel verlangsamen können.“

Das Produkt, das er verkauft, ist mit 1,5 Kilogramm ein Leichtgewicht. „Je leichter ein Ladegerät ist, desto weniger Ressourcen braucht man für die Herstellung und den Transport“, erklärt der Geschäftsführer der deutschen Gesellschaft. Gegenüber herkömmlichen Geräten würden mindestens vier Kilogramm Kupfer und Kunststoff pro Stück eingespart. Und leicht zu installieren sei es auch.

Arbeit am Stromnetz der Zukunft

Das Unternehmen hat noch einiges mehr vor. Es arbeitet am Stromnetz der Zukunft. Das soll sowohl freie als auch geringe Kapazitäten beim Stromverbrauch in den eigenen vier Wänden erkennen und ihn so lenken, dass die zur Verfügung stehende Leistung tagsüber und nachts effektiv zur Ladung des E-Fahrzeuges genutzt wird, ohne das Stromnetz zu belasten. Für künftige Entwicklungen könne auch die Nähe zur Hochschule Wismar gut sein. „Ich könnte mir eine Kooperation in Sachen Informatik und Elektronik vorstellen“, so Marcel Jeron.

Der Laderoboter ist patentiert und hat eine Leistung bis zu 22 Kilowatt. Montiert wird er an der Außenwand oder in der Garage.

Mehr Informationen unter www.easee-international.com/de.

Mehr zum Thema:

Von Kerstin Schröder