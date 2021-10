Wismar

7650 Euro – so viel Geld hat die Helma-und-Gerhard-A.-Hellmonds-Stiftung aus Wismar für Flutopfer in Rheinland-Pfalz gesammelt. Gründer Gerhard A. Hellmonds hatte sich mehr erhofft. Aber: „Auch mit kleinen Spenden kann man Menschen helfen“, betont der 84-Jährige. Die Summe hat er unter drei Betroffenen aufgeteilt.

Silke Lancier verlor ihre gesamte Habe. Ihre Wohnung im ersten Stock war überflutet, ihr Auto weggespült. Ihr behindertes Kind muss jetzt täglich drei Stunden mit dem Schulbus fahren. Sie hat 3000 Euro bekommen.

Emotionale Geschichten berührten Hellmonds

Die Geschichten der Flutopfer zu hören, habe Gerhard A. Hellmonds emotional sehr berührt. „Viele wollten uns ihre Erlebnisse erzählen“, berichtet er. „Vielleicht können sie das Geschehene so besser verarbeiten.“ Ein Mann habe berichtet, wie er eine Rentnerin, die ihr Haus nicht verlassen wollte, auf die Terrasse gezogen hat. Danach aufs Dach und auf den Kamin, weil das Wasser immer höher stieg. „Dort mussten sie acht Stunden warten, bis sie von einem Hubschrauber gerettet wurden.“ Seine Familie hat sich über 1650 Euro gefreut.

Auch Rentnerin Irene Mahlberg hat zu kämpfen. Ihre Mietwohnung ist zerstört worden, mehrfach wurde sie in den vergangenen Wochen umquartiert. Zu ihrer Mini-Rente muss sie sich immer noch etwas dazuverdienen und sie kann schlecht sehen. Sie hat 3000 Euro erhalten.

Stiftungsgeld ausnahmsweise freigegeben für Flutopfer

Eigentlich wollte der Stiftungsgründer noch Möbel und technische Geräte wie einen Kühlschrank mitnehmen. Doch diesen Plan hat er sein lassen. „Die Häuser und Wohnungen müssen erst mal richtig trocken werden“, erklärt der Wismarer.

Den eigentlichen Plan, Familien in Ahrweiler finanziell zu unterstützen, hat er kurzfristig geändert. Seine Firma hatte dort 1983 die im Jahr 1598 erbaute Post zu einem Lokal umgestaltet, das als Stammhaus des Ahrweines gilt. Deshalb wollte er in dieser Region helfen. „Doch vor Ort sagte man uns, wir sollten lieber in Altenahr helfen, das sei noch schlimmer getroffen worden“, berichtet Gerhard A. Hellmonds. Also sei er dann dorthin gefahren.

5000 Euro der Spendensumme stammen von der Stiftung. Die kümmert sich um Menschen im Wachkoma, Schwerst-Schädel- und Hirnverletzten und deren Angehörige. Weitere jeweils 1000 Euro haben Ursula Meyer und Gerhard A. Hellmonds dazugegeben. Den Rest stammt von weiteren Spendern. Das Stiftungsvermögen dürfe normalerweise nicht für andere Zwecke ausgegeben werden. Doch nach der Flutkatastrophe sei das vom Bundesverband genehmigt worden für Summen von maximal 5000 Euro, die Geschädigten zur Verfügung gestellt werden dürfen.

