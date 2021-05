Wismar

Hertha Uther hat ein für viele Menschen traumhaftes wie seltenes Alter erreicht. Am Sonnabend wurde die Wismarerin 101 Jahre. Zusammen mit ihrer Familie hatte sie einen schönen Tag zu ihrem Geburtstag. Bei Kaffee und Kuchen wurde in Erinnerungen geschwelgt und über Neues geplaudert.

Am 15. Mai 1920 wurde Hertha Uther im erzgebirgischen Mühlbach geboren. Die Mutter zweier Kinder verschlug es 1953 nach Wismar. Hier trat sie ihre Stelle als Richterin im Kreisgericht an. Dort arbeitete Hertha Uther bis zu ihrer Rente im Jahr 1980. Wenn die rüstige Seniorin nicht auf Reisen war, verbrachte sie viel Zeit in ihrem gepflegten Garten. Außerdem kümmerte sie sich um ihre Enkel und Urenkel. Im Januar zog Hertha Uther im Alter von 100 Jahren aus ihrer Wohnung in eine betreute Wohngemeinschaft in Wismar. Hier erfreut sie sich der netten Fürsorge des Betreuerteams und einer stetigen Abwechslung durch Gedächtnisspiele, Spaziergänge und gemeinsame Mahlzeiten.

Von OZ