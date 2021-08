Wismar

Es riecht wunderbar erdig nach Ton in der Garage im leuchtend roten Haus in der Kleinschmiedestraße 5. Wenn das Garagentor offen ist, kann man rein kommen und gucken, erzählen und staunen. Drinnen sitzt Karin Auerbach vor den Tassen, die sie am Vortag auf der Töpferscheibe gedreht hat. Nun sind sie angetrocknet und bekommen Henkel. Eine bekommt einen ganz großen, „für den Mann von der Bäckersfrau ...“, erzählt Karin Auerbach.

Mit wenigen gekonnten Handgriffen entsteht erst der lange Wulst aus dem Ton, dann daraus die einzelnen Henkelchen. Karin Auerbach arbeitet seit über drei Jahrzehnten als Töpferin. 22 Jahre hatte sie ihre Werkstatt am Wismarer Spiegelberg. Dann erkrankte die Mutter im heimischen Sachsen-Anhalt schwer. Karin Auerbach hatte schweren Herzens alle Zelte in Wismar abgebrochen. Beim großen Herzensprojekt, dem Verein KaSo fiel ihr das besonders schwer. Anfang 2017 hatte sie den vor 17 Jahren gegründeten Verein an ihre Mitstreiter übergeben.

In Wolmirstedt bei Magdeburg kümmerte sie sich um die Mutter und engagierte sich gleich wieder, baute eine Töpferwerkstatt auf und mobilisierte die Wolmirstedter, ein leer stehendes Kinderbekleidungsgeschäft zum Ort für Kunst und Kultur zu etablieren. Fast so wie ihr KaSo in Wismar. Sie hat einige Wismarer Ideen zwischen HonkyTonk und den offenen Höfen in der Adventszeit in die Provinz gebracht.

Pendeln und helfen

Ohne Kunst und Kultur, ohne Menschen und Engagement kann sie nicht. Die anderen können offensichtlich nicht ohne sie. Aus dem Wismarer Verein kam der Hilferuf. Karin Auerbach pendelte zwischen Wolmirstedt und Wismar und kam selbst an ihre Grenzen. Sie vermisste die Freunde und die Ostsee, wollte aber gleichzeitig der Mutter auf ihrem letzten Weg beistehen.

Karin Auerbach formt aus einem Stück Ton Henkel. Quelle: Nicole Hollatz

Als dann die Mutter verstarb, zog es sie und ihren Mann wieder zurück an die Ostsee. Der Abschiedsartikel in der Wolmirstedter Zeitung lässt erahnen, was Karin Auerbach in den drei Jahren dort schon aufgebaut hat. „Mit Karin Auerbach verliert die Stadt eine Bürgerin, die in der kurzen Zeit spürbar zur Belebung Wolmirstedts beigetragen hat.“

Und: Die „Meerjungfrau zieht es ans Meer“ mit Bezug auf die grüne Haarpracht. Sie hatte sich zwar wohlgefühlt in der alten Heimat ihrer jüngeren Tage, aber heimatlich im Sinne von ankommen und zu Hause sein fühlte sie sich in Wismar. Die Wismarer Freunde begrüßten sie mit den Worten „Unser grüner Hoffnungsträger ist wieder da!“

Etwas mit den Händen machen

Also suchte das Paar wieder ein Haus in der Altstadt, die Freunde und der Verein halfen, sogar als dann das Haus gefunden worden war und entrümpelt und hergerichtet werden musste. „Eigentlich war ich nur ganz kurz weg. Und gedanklich war ich sowieso jeden Tag bei KaSo.“ Und auch so ist der Verein immer wieder Gesprächsthema. „Wir bekommen jetzt Förderungen für drei Jahre, erstmals! Sonst gab es immer nur welche für 10, 12 Monate. Da hatte man ja gar keine richtige Perspektive.“

Die rot glasierten Töpferwaren sind typisch für Karin Auerbach. Quelle: Nicole Hollatz

Und die braucht der Verein, der sich um benachteiligte Menschen kümmert und sie mit Kunsthandwerk in Berührung bringt. Etwas Kreatives, etwas Bleibendes mit den eigenen Händen machen, damit es der Seele gut geht. Karin Auerbach weiß, wie wichtig das ist. Deswegen hat sie auch wieder ihre kleine eigene Werkstatt im Haus, hinter dem Garagentor und in der Garage, die nicht als solche genutzt wird.

Ein Ort für sich

Um sie herum stehen die fertigen Töpferwaren. Tassen, Teller, Schüsseln, Vasen. Hingucker im leuchtenden Rot. Das Rot ist das Markenzeichen von Karin Auerbach. „Damit die Leute nachkaufen können“, begründet sie. Und es passt gut zu den grünen Haaren der Wismarer Meerjungfrau. Die eigene Werkstatt tut wieder gut, auch wenn die Finger nicht mehr die jüngsten sind.

„Das ist körperlich schwere Arbeit, die extrem schlecht bezahlt wird“, zeigt sie den dicken Mittelfinger. Nicht als Statement, sondern als Beweis für die Arthrose. Mit dem „Zangengriff“ zieht die Töpferin die Masse an Ton auf der sich drehenden Töpferscheibe, der Mittelfinger sitzt innen und leistet Knochenarbeit. Viele Kollegen haben solche kaputten Mittelfinger. Karin Auerbach nickt. Ewig kann sie das nicht mehr machen. Sie spricht mehr vom Verein als vom Töpfern. Der Verein braucht frisches Blut: Engagierte Leute, die mit einsteigen und den Verein weiter führen, irgendwann.

Das Töpfern tut gut, genauso wie das Engagement im Verein, trotz Schmerzen und Stress. „Es fasziniert mich auch noch nach 33 Jahren, wenn etwas aus Ton entsteht. Wenn ich den Ofen öffne und rein gucke. Wie viel Freude ich anderen Menschen bereiten kann. Wer kann das schon von seiner Arbeit sagen?“

Sich frei arbeiten, frei werden mit den Gedanken, um selbst auf sich und die eigene Gesundheit aufzupassen. Brennofen und Töpferscheibe gibt es auch im KaSo in der ABC-Straße. Aber da fehlt die Zeit für die eigene Kreativität. Trotzdem: „KaSo ist einfach mein Leben!“ Und spätestens in der Ruhe zu Hause, an der eigenen Töpferscheibe, kommen neue Ideen für den Verein und seine Menschen.

Karin Auerbach öffnet ihre Werkstatt auch zu „Kunst Offen“ am 21. und 22. August, jeweils von 10 bis 17 Uhr.

