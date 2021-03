Wismar

Mit ihren 19 Jahren hat die Wismarerin Ronja-Marie Strautz schon einiges erlebt und erreicht in ihrem Leben. Sie war mit verschiedenen schulischen und außerschulischen Projekten in Berlin, Rom und Peking, sie engagiert sich lokal, national und sogar international für die Denkmalpflege. Dafür wurde sie nun vom Wismarer Zonta-Club mit dem internationalen „Young Women in Public Affairs Award“ ausgezeichnet. Auf lokaler Ebene ist der Preis mit 300 Euro dotiert.

„Der Preis soll einerseits Mädchen und junge Frauen weltweit ermutigen, die Gesellschaft im Sinne der Belange von Frauen mitzugestalten“, sagte Heidi Wollensak bei der Übergabe des Preises am Samstag in Wismar. Die Architektin ist die Präsidentin des Wismarer Zonta-Clubs. „Zonta ist ein weltweites Netzwerk von berufstätigen Frauen in Führungspositionen. Wir haben das Ziel, die Situation von Frauen und Mädchen weltweit zu verbessern“, erklärte sie weiter. Den Wismarer Zonta-Club gibt es seit 1994, er ist immer noch der einzige in Mecklenburg-Vorpommern. Weltweit gibt es 1200 Clubs mit 30 000 engagierten Frauen in 67 Ländern.

Ronja-Marie Strautz hatte sich für den jährlich ausgeschriebenen Preis beworben – so viel Selbstbewusstsein setzt der Preis voraus. 2020 hat sie an der „Großen Stadtschule Geschwister Scholl Gymnasium“ in Wismar ihr Abitur gemacht, derzeit absolviert sie ein Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege im St. Annen-Museum in Lübeck.

Engagement für Denkmalpflege

Ronja-Marie Strautz engagiert sich seit Jahren in der schulischen AG „denkmal aktiv – Kulturerbe macht Schule“ und präsentiere Wismarer Denkmale und Denkmalpflege bundesweit und in ihrer Heimatstadt. „Unser Engagement trug mit dazu bei, dass die Große Stadtschule 2016 mit dem Titel UNESCO Projekt Schule ausgezeichnet worden ist. Im Jahr darauf wurden wir mit dem Denkmalpreis für Jugendliche in unserem Bundesland geehrt“, beschreibt Ronja-Marie Strautz. Sie dankt ihrem Lehrer Jürgen Michaelsen: „Er hat uns so viele Möglichkeiten gegeben!“

Ein Beispiel ist der Schüleraustausch mit Peking zum Thema UNESCO-Welt- und Naturerbe. „Wir fokussierten uns auch auf das Spannungsverhältnis zwischen denkmalgeschützten Gebäuden und umweltrelevanten Habitaten und der Nutzung von erneuerbaren Energien. Dieser Austausch hat mich bereichert, da er den Perspektivwechsel auf unterschiedliche Kulturen in ihrer geschichtlichen Entwicklung verlangte und ermöglichte. Dabei stießen wir auf viele Gemeinsamkeiten und räumten so manch ein Vorurteil aus dem Weg.“

Engagement für Frauen

Ronja-Marie Strautz würde gerne im Sommer ein Soziologie-Studium beginnen, „da Themen wie Gesellschafts- und Machtstrukturen, Feminismus oder auch Genderstudies mich sehr interessieren“. Zu den Zielen von Zonta hat sie eine klare Position: „Auf dem Papier sind Männer und Frauen in Deutschland gleichberechtigt, doch die Realität sieht leider anders aus.“ Begriffe wie „Gendersternchen“, „Gender-Pay-Gap“ und „Quotenfrau“ bestimmen, so die junge Frau, aktuelle politische Diskussionen.

„Erst vor kurzem wurde endlich eine Frauenquote für größere Unternehmen beschlossen, doch bis es mindestens genau so viele Frauen wie Männer in Führungspositionen gibt, wird es noch ein weiter Weg sein. Ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, gesetzlich dafür zu sorgen, dass Frauen die patriarchalen Gesellschaftsstrukturen durchbrechen können, denn was am meisten Mut und Hoffnung für junge Menschen schafft, sind Vorbilder.“

Bestätigung durch starke weibliche Vorbilder

Sie selbst wuchs in dem Wissen auf, „dass Mädchen genauso stark und klug sind wie Jungen. Bei uns – im ehemaligen ,Osten’ – gab es schon immer viele berufstätige Frauen, die Kind und Karriere vereinbaren konnten. Bestätigung fand ich auch bei bekannten Frauen in Führungspositionen wie Angela Merkel, die, fast solange ich denken kann, deutsche Bundeskanzlerin ist.“

Heidi Wollensak bat die Preisträgerin, gerade jetzt wachsam zu sein. „Wir leben in einer Zeit, in der wieder weniger Frauen in den Parlamenten und Vorständen sitzen! Ihre Generation ist gerade ganz wichtig! Denken Sie immer daran, dass Sie eine Frau sind!“ Ronja-Marie Strautz konterte selbstbewusst: „Das ist meine große Stärke!“

Wismarer Preise für starke Mädchen und Frauen Der Preis wird weltweit zunächst auf Ebene der einzelnen Zonta-Clubs ausgeschrieben. Die Gewinnerin des Wismarer Zonta-Clubs nimmt automatisch an der Ausschreibung auf Distriktebene teil. Für diesen Wettbewerb müssen die Wettbewerbsunterlagen dann noch einmal in Englisch verfasst werden. Der „District 27“ umfasst alle Clubs von Nordfrankreich, Belgien, Luxemburg und Norddeutschland bis zur Ukraine. Sollte die Wismarer Gewinnerin auch hier überzeugen, kann sie dann auf weltweiter Ebene (Zonta International) an einem weiteren Wettbewerb teilnehmen. Der Wismarer Club vergibt auch jedes Jahr den Technikerinnen-Preis für hervorragende Leistungen im ingenieurtechnischen Studium, mit dem Ziel, das Potential und Interesse für angehende weibliche Führungskräfte zu steigern. Im Rahmen der weltweiten Förderung junger Frauen lädt der ZONTA-Club Wismar Studentinnen der Hochschule Wismar zur Teilnahme an dem Wettbewerb ein, mehr Infos auf der Webseite des Clubs, www.zonta-wismar.org.

Von Nicole Hollatz