Mit Kant-Medaille geehrt: Wismarerin engagiert sich für die Toten

Wismar

„Ich wusste gar nicht, dass das die höchste Auszeichnung ist“, erzählt Karin Engelmann und freut sich. Auszeichnungen für ihr Engagement im Rahmen der Kriegsgräberfürsorge hat sie einige, dazu die Wismarer Bürgermedaille. Nun bekam sie die Kant-Medaille, eine bundesweite Auszeichnung.

Gräber mahnen für den Frieden

Ein Zitat Immanuel Kants steht auf der Rückseite der Medaille: „Der Friede ist das Meisterwerk der Vernunft“. Karin Engelmann nickt und zitiert den Leitspruch der Kriegsgräberfürsorge: „Versöhnung über den Gräbern. Die Gräber sind die ewigen Mahner für den Frieden! Und der Frieden muss immer neu erkämpft werden.“

Straßensammlung bis 11. November

Deswegen ihr Engagement, dazu gehört auch bei der Straßensammlung die Menschen ansprechen. Karin Engelmann sammelt, allerdings selten mit der Spendendose auf der Straße.

„Dieses Jahr werden es wohl um die 1400 Euro“, erzählt sie. Eine beachtliche Summe. Sie spricht direkt die Unternehmer an, macht Termine bei Bestattungshäusern oder Steinmetzen beispielsweise und bekannten Firmenchefs in Wismar. „Ich kenne meine langjährigen Spender“, schmunzelt sie. Über neue freut sie sich genauso. Die diesjährige Straßensammlung geht noch bis zum 22. November.

Ein Leben für die Verstorbenen

Karin Engelmann hat sich ihr Leben lang mit den Verstorbenen beschäftigt. 1959 hat sie ihre Lehre in der städtischen Gärtnerei angefangen und kam sofort auf den Friedhof. „Binden, Gräber eindecken, Laub fegen“, erzählt sie von den ersten Arbeitswochen damals, auch im Herbst.

Nach den zwei Lehrjahren wollte sie studieren, das durfte sie nicht gleich. „Ich musste noch ein Jahr als Gehilfin auf dem Friedhof arbeiten“, erzählt sie. So hat sie die Arbeit auf dem Gottesacker von der Pieke auf gelernt. 1962 ging sie zur Fachschule für Garten- und Landschaftsgestaltung nach Erfurt.

Mann und Studium in Erfurt

„Da hatte ich ganz schön zu knüppeln“, schmunzelt sie. Botanische Namen mussten gelernt werden beispielsweise. Mit ihrem auf der Fachschule kennengelernten Mann kam Karin Engelmann zurück nach Wismar und auf den Friedhof, als Gartengestalterin und Ingenieurin. „Ich habe erst einmal Pläne gezeichnet“, erinnert sie sich.

Und sie erinnert sich an den Umgang mit den Kulturgütern auf dem Friedhof in der DDR. „Viel Schindluder!“ Beim Erzählen wird sie immer noch wütend mit Blick auf die 1960er-, 1970er-Jahre. Historische Steinsärge wurden zerstört, die alten Kapellen als Aufenthaltsort oder Techniklager genutzt. Die Herrlich-Kapelle wurde zur Garage, die historische Tür gegen ein Garagentor ausgetauscht.

Schutz der Kulturgüter auf dem Friedhof

„Ich habe immer gemeckert, wenn mit unseren Kulturgütern so umgegangen wurde“, so die resolute Frau. Sie hat sich beschwert bis hin zu Gerichtsverfahren. „So etwas ist den Toten gegenüber ungebührlich!“ Das Ergebnis: Karin Engelmann wurde nach dieser „Palastrevolution“ versetzt, musste städtische Grünanlagen planen.

„Dann kamen immer mehr Beschwerden zum Friedhof“, erzählt die nun 76-Jährige weiter. 1979 nahm der Direktor der Stadtwirtschaft sie mit auf einen Spaziergang und fragte, ob sie sich vorstellen könne, Leiterin auf dem Friedhof zu werden. „Bis dahin hatte ich nur halbtags gearbeitet wegen der Kinder“, erzählt Karin Engelmann. Im Herbst 1979 bezog sie ihr Büro auf dem Friedhof.

1979 bis 2006 Chefin

Bis zum Rentenbeginn 2006 war sie auf dem Posten. Rückblickend freut sie sich über die Jahre nach der Wende, in der sehr viel auf dem Friedhof passiert ist, auch und gerade in Bezug auf den Denkmalschutz. „Kollegen auf anderen Friedhöfen haben sich gewundert, dass wir so früh schon angefangen haben, die Kapellen zu sanieren“, erzählt sie stolz.

Im April 2014 hat sie den Verein zur Förderung der Friedhofskultur in Wismar mit gegründet, ist stellvertretende Vorsitzende. Friedhofskultur ist das, was ihr am Herzen liegt. „Der Tod ist eine wichtige Sache im Leben der Menschen“, sagt sie. Eine, über die gesprochen werden darf und muss.

Kranzniederlegung zum Volkstrauertag Anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, den 17. November 2019, findet ab 11.30 Uhr auf dem Soldatenfriedhof an der Rostocker Straße am Mahnmal für die Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft eine Gedenkfeier statt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich dazu eingeladen. Der 1. Stellvertreter der Landrätin des Landkreises Nordwestmecklenburg, Mathias Diederich, Wismars Bürgermeister Thomas Beyer, Christa Hagemann als Stellvertreterin der Bürgerschaft sowie Vertreter der Bundeswehr und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V. werden Kränze niederlegen. Sven Günther, der Schulleiter der Fritz-Reuter-Schule Wismar, wird eine Gedenkansprache halten. Die Feier wird musikalisch vom Posaunenchor Wismar begleitet.

Von Nicole Hollatz