Wismarerin erfindet faltbare und ultraleichte Fahrradtasche

Wismar

„Das ist meine Fahrradtasche.“ Heike de Quadros hält ein kleines Paket am kleinen Finger. Das ist 18 mal 7 mal 12 Zentimeter groß und wiegt 350 Gramm. So leicht ist die Fahrradtasche, wenn sie zusammengefaltet ist – dank dünnem Segelstoff. „Laut Test hält sie bis zu 135 Kilo aus, bis die erste Naht reißt“, sagt die Erfinderin. Rein theoretisch. Aber Goldbarren oder Zementsäcke transportiert man eher selten mit dem Fahrrad. Doch „bis 45 Kilo“ sind kein Problem, verspricht die Unternehmerin.

Fahrradtasche immer dabei

Heike de Quadros hat Produktdesign in Wismar studiert und ist leidenschaftliche Fahrradfahrerin. „ Wismar eignet sich super zum Radfahren“, erzählt sie. Sie berichtet aus der Zeit als Studentin: „Wenn ich an der Hochschule war und auf dem Weg nach Hause noch etwas einkaufen wollte, hatte ich nie die Fahrradtasche dabei.“

Das Problem kennen wohl viele Radfahrer. Heike de Quadros hat es gelöst. Während des Studiums hat sie eine Fahrradtasche entwickelt, die so klein und leicht ist, dass sie immer dabei sein kann. „Derzeit gibt es keine faltbaren Fahrradtaschen in der Art“, weiß Mitarbeiter Mike Horn.

Moderner Segelstoff

350 Gramm „schwer“ ist die Wismarer Fahrradtasche dank des Spinnaker-Ripstopgewebes. Ein extrem reißfestes und gleichzeitig leichtes Material aus dem Segelsport, das verklebt und vernäht zur zusammenfaltbaren Fahrradtasche wird. „Vergleichbar große Taschen sind drei- bis viermal schwerer“, erzählt Mike Horn. Jeweils zehn Liter Volumen passen so auf jede Seite des Gepäckträgers.

Picknickdecke, Tupperdosen mit Essen, Wasserflaschen oder eben der Einkauf – da passt einiges rein. „Die Taschen sind nicht wasserdicht, aber wasserabweisend und schnelltrocknend“, zählt Heike de Quadros weitere Vorzüge auf. Und: Ihre Erfindung könne schnell am Gepäckträger befestigt oder abgenommen werden.

Zusammengefaltet und im kleinen praktischen Täschchen verstaut passt die Fahrradtasche in die große Frauenhandtasche, den Rucksack oder das Reisegepäck, ohne dort groß Platz zu brauchen oder zur Last zu werden.

„Smart Mobility“

Sie möchte mit der Fahrradtasche die Menschen zum Umdenken bewegen. Stichwort „Smart Mobility“: die intelligente, kostengünstige, effiziente und umweltschonende Nutzung von Transportmöglichkeiten und ihre Vernetzung.

„Stellen Sie sich vor, Sie fliegen in den Urlaub. Eine konventionelle Fahrradtasche nehmen Sie nicht mit ins Gepäck. Aber unsere passt sogar ins Handgepäck. Und schon können Sie sich vor Ort ein Fahrrad mieten und so die Gegend erkunden!“ Um dann, gut gelaunt und Rad fahrend im Stau stehende Autos überholen.

Von der studentischen Idee zur Marktreife

Heike de Quadros hat im Selbsttest Fahrradurlaub gemacht, war mit dem Rad, der Deutschen Bahn und natürlich ihrer eigenen Fahrradtasche unterwegs. „Ich bin überzeugt von unserem Produkt, das war eine Marktlücke“, ist ihr Fazit.

Der studentische Entwurf ist fünf, sechs Jahre her. Ihren eigenen Prototyp hat Heike de Quadros bis 2018 tagtäglich genutzt, selbst bei großen Touren. „Jetzt ist es ein Museumsstück“, zeigt sie lachend auf die kleine Vitrine im Firmenflur. Der Prototyp wurde bis zum Patent und zur Marktreife weiterentwickelt. Nun besucht das Team die ersten Messen und hat den Internetshop eröffnet.

Staatliche Förderungen zum Start

Heike de Quadros überzeugt mit ihrer Idee und dem Produkt. 2016, als sie mit dem Studium fertig war, hatte sie sich um ein Gründerstipendium (Exist) beworben und auch bekommen, 2018 gründete sie ihr Unternehmen Quadros Design und bezog das Atelier Am Lembkenhof 42. Nun, für die Phase der Markteinführung, hat das Unternehmen noch ein Mecklenburg-Vorpommern-Stipendium bekommen.

„Noch schreiben wir keine schwarze Null“, erzählt die Produktdesignerin. Die Phase der Markteinführung beginnt: Das Team um Heike de Quadros wird die Tasche auf Messen und Märkten präsentieren. Beispielsweise am Stand der Hochschule auf dem Kunstmarkt in der Wismarer St.-Georgen-Kirche am dritten Adventswochenende.

Auch über den Webshop (www.quadrosdesign.de) kann die „Cycle lite 20 – city“, so heißt die Tasche, bestellt werden. Derweil arbeitet das Team schon an der nächsten Tasche. „500 Gramm schwer und bis zu 40 Liter Inhalt“, wirbt Mike Horn. Heike de Quadros: „Für den richtigen Urlaub mit dem Rad!“ Mehr zum Thema:

Von Nicole Hollatz