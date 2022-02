Wismarerin feiert gut gelaunt ihr Jubiläum

Wismar

Heute vor 90 Jahren wurde Brunhilde Burmeister in Kirchdorf geboren. Ihr Vater war Bäckermeister Tiedt in Redentin.

Die Poelerin absolvierte eine Ausbildung als Schneiderin in Wismar und heiratete 1950 Hans Jürgen Burmeister. Ein Jahr später wurde Sohn Karl Heinz geboren. 1953 zog die junge Familie in die erste eigene Wohnung in Wendorf.

Das Geburtstagskind war 28 Jahre als Industriekauffrau beim Kraftverkehr tätig. 1968 zog Brunhilde wieder ins Elternhaus, in die alte Bäckerei nach Redentin. Groß war die Freude, als 1976 Enkeltochter Iren auf die Welt kam. Da konnte die Oma ihr Hobby – alle Arten von Handarbeiten wie Nähen, Sticken und Stricken – so richtig ausleben. Freunde und Familie wurden mit ihren Arbeiten reichlich beschenkt, das bereitete ihr große Freude. Zum Wochenende wurde immer gerne gebacken.

Die rüstige Seniorin liest gerne und freut sich über ihre Katze. Heute wird mit der Familie gefeiert. Die OZ sagt herzlichen Glückwunsch.

Von OZ