Wismar

Jana S. (52) ist berufstätig und pflegt ihren schwer kranken Mann zu Hause. Er ist 20 Jahre älter und hat Pflegegrad 5. Er ist bereits gegen Corona geimpft, weil er eine Tagespflegeeinrichtung besucht. Seine Frau würde sich auch gerne impfen lassen. Denn: „Wenn ich mich anstecke, kann ich mich nicht um ihn kümmern“, sagt sie.

Doch im Gegensatz zu Mitarbeitern von Pflegediensten und Pflegeheimen sind Angehörige wie Jana S. generell nicht für zügige Schutzimpfung vorgesehen. Das kann sie nicht verstehen. Denn: „Pflegende Angehörige sind Deutschlands größter Pflegedienst, trotzdem werden wir nicht zur Kenntnis genommen.“ Dass sie nun auch in der Impfstrategie keine wichtige Rolle spielen, „bringt das Fass zum Überlaufen“.

Lebensqualität gesunken

Die Pandemie-Auswirkungen auf pflegende Angehörige sind groß. Nach Auskunft des Bundesverbandes kommt eine aktuelle Studie zu folgenden Ergebnissen: Der Gesundheitszustand hat sich für 52 Prozent verschlechtert, die Lebensqualität ist gesunken. 71 Prozent können Pflege und Beruf kaum noch vereinbaren. Und weiter heißt es: Von der Politik fühle sich der Großteil der pflegenden Angehörigen im Stich gelassen.

Auch Jana S. ist frustriert: Sie hat bereits im ersten Lockdown, als die Tagespflegen geschlossen wurden, um mehr Unterstützung gebeten. Damals musste sie die Betreuung ihres Mannes komplett alleine übernehmen. Für Fälle wie diese hat das Sozialministerium eine Anerkennungsprämie in Höhe von 500 Euro zur Verfügung gestellt. „Aber das Geld gab es nicht einfach so für die zusätzlich geleistete Arbeit, sondern sie hat sich nach dem Verdienstausfall gerichtet. Wenn der nur 400 Euro betragen hat, bekommt man auch nur 400 Euro. Das hat mit Anerkennung nichts zu tun“, ärgert sich die Wismarerin.

Hinzu kommt anhaltende Angst, sich nicht für ihren Mann sorgen zu können, sollte sie sich mit dem Corona-Virus infizieren. Und diese Angst könnte noch Monate anhalten. Nur „enge Kontaktpersonen bzw. Pflegende von Personen mit hohem Risiko“ sind in der Impfstrategie überhaupt berücksichtigt worden – in Stufe 3. Ein Großteil der „normalen“ pflegenden Angehörigen fällt wie Jana S. in die letzte Kategorie, in die Nummer 5. Wann die an der Reihe sein wird, ist unklar. Das hängt auch von der weiteren Lieferung der Impfstoffdosen ab, teilt das Gesundheitsministerium in Schwerin mit.

Zugang zu Schnelltests

Auch der Bundesverband „wir pflegen“ fordert Vorrang bei Impfungen für pflegende Angehörige und Zugang zu Schnelltests: „Die schwierige Lage pflegender Angehöriger während der Pandemie scheint in der Politik immer noch nicht angekommen zu sein und das, obwohl sie den größten Anteil der Pflegearbeit übernehmen“, mahnt Vorstandsmitglied Sebastian Fischer.

Bundesweit betreuen rund fünf Millionen Angehörige mehr als 2,6 Millionen Menschen mit Pflegebedarf im häuslichen Umfeld. In zwei Drittel aller Fälle übernehmen das Frauen im Alter zwischen 50 und 70 Jahren. Einige schaffen das neben dem eigentlichen Beruf, aber rund ein Viertel verkürzen ihre Arbeitszeit oder geben ihren Beruf für die Vollzeitpflege eines Angehörigen auf. Jana S. kann beides noch vereinen und will es auch. Nur wenn sie es körperlich nicht mehr schafft, muss sie über eine Alternative nachdenken. Doch die kann ziemlich kostenintensiv werden werden: „Die Pflegeplätze werden immer teurer.“ Auch die Kosten für die mobilen Pflegedienste steigen, doch die Kassen zahlen immer das Gleiche. Das heißt, die Angehörigen müssen mehr bezahlen“, berichtet Jana S..

Sie hat gehofft, dass die Corona-Krise dazu führt, dass sich für die pflegenden Angehörigen endlich mal etwas bewegt und finanziell ihre Leistung besser anerkannt wird. Denn: „Pflege ist ein enormes Armutsrisiko und daran muss sich endlich etwas ändern.“ Doch getan habe sich seit dem ersten Lockdown nichts.

Von Kerstin Schröder