Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Analoge Zettel und digitales Lesen

Wismar

„Mama, hast du mir schon die neuen Bücher auf den Tolino geladen?“, schreibt das große Kind. Morgens um 9, per Whatsapp aus der Schule. Ich hoffe, es war wenigstens Pause. Ihr Tolino liegt seit zwei Tagen neben meinem Laptop auf dem Küchentisch. Mit einem Zettel, welche Bücher sie sich wünscht. Ein langer Zettel.

Draußen mit Decke und Buch

Ich muss zugeben, es hat lange gedauert, bis ich auf das digitale Lesegerät umgestiegen bin. Ich liebe Bücher. Schon als Kind war ich eine Leseratte. „Kind, geh auch mal raus!“, sagten meine Eltern und wollten mich spielen schicken. Also ging ich mit der Decke und dem Buch raus in den Hof und las weiter.

Anzeige

Bücher haben was Magisches. Sie sind die Tore zu anderen Welten, in andere Köpfe und Gedanken. Inzwischen hat mein Göttergatte mir ein sehr, sehr großes Bücherregal ins Wohnzimmer gebaut. Erweiterbar. Und trotzdem zu klein. An Grabbelkisten oder Ständen mit gebrauchten Büchern kann ich nicht vorbeigehen.

Weitere OZ+ Artikel

Tolino statt kiloweise Bücher

Und trotzdem nutze ich den Tolino. Oder heißt es „das“ Tolino? Wie gesagt, ich habe mich gewehrt. Ich dachte, die Haptik des Buches gehöre dazu. Das Umblättern. Der Geruch, vielleicht des Vorlesers. Ich dachte, all das gehöre dazu zum Lesevergnügen.

Und habe gefühlt immer fünf Kilo Bücher in den Urlaub mitgeschleppt. Unter 500 Seiten gilt ja alles noch als Broschüre. Bei der zwei Stunden langen Zugfahrt fiel die Entscheidung – den dicken Roman oder die Verpflegung mitnehmen – immer zugunsten des Buches! Und wenn das dank Verspätung nicht reichte, war ich sauer beziehungsweise Kunde in einem mit Glück vorhandenen Bahnhofsbuchladen.

Statt der Taschenlampe unter der Bettdecke

Und dann zog der/die/das erste Tolino in unser Haus. Hui, ich kann die halbe Nacht entspannt und augenschonend dank Hintergrundlicht im Bett lesen, ohne den Göttergatten mit meiner Nachttischlampe zu blenden. Als Brillen- oder Kontaktlinsenträgerin kann ich sogar die Schrift auf eine lesbare Größe stellen.

Wieso gab es das Ding noch nicht in meiner Kindheit? Mit der Taschenlampe unter der Bettdecke war es nicht ansatzweise so bequem. Liebe Buchhändler, ihr müsst nun ganz stark sein! Das Schönste am Tolino ist die Onleihe der Wismarer Bibliothek.

Kein vergessener Bibliothekstermin

Per Kabel zieh ich mir die geliehenen digitalen Bücher auf die digitalen Lesegeräte. Und ich kann auch nie wieder den Rückgabetermin vergessen, den kennt das Gerät automatisch, dann ist das geliehene Buch nicht mehr lesbar. Kann ich mit leben, ich lese eh schnell. Und: Wenn mich ein Buch überzeugt, darf es ganz analog und vor Ort gekauft ins heimische Regal oder wird verschenkt.

Inzwischen haben auch die Mädels ihre eigenen Tolinos. Und so kommen die Wunschzettel aus der Onleihe bei mir an. Übrigens: 41 570 E-Books gibt es in der Onleihe der Wismarer Bibliothek. Ich bin dann mal weg!

Weiter lesen:

So arbeitet das Kinder- und Jugendfilmstudio Grevesmühlen in Corona-Zeiten

Corona-Zeiten: In Wismarer Seniorenheimen gibt es kein WLAN

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz