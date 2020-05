Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: „Der Hund hat meine Hausaufgaben gefressen“ 

Wismar

„Ehhhh, das war meine Hausaufgabe“, höre ich Erik (9) aus dem Wohnzimmer schimpfen. Mir schwant Übles. Erik und Obelix waren am Kuscheln und Spielen, ich in der Küche im „Homeoffice“. Im Wohnzimmer sehe ich das Dilemma. Obelix guckt unschuldig, Erik grinst! „Endlich kann ich die Ausrede benutzen!“

Zwischen beiden sehe ich einige Papierfetzen. „Was war das?“ Erik grinst: „Mein selbst gebastelter Würfel für Mathe.“ Stimmt, seine Lehrerin hatte so einen Bastelbogen per Mail geschickt, Erik hat den Würfel ausgeschnitten und zusammen geklebt, um mit dem weitere Aufgaben lösen zu können. Das war letzte Woche.

Ausrede funktioniert nicht immer

Und auch Erik merkt langsam, das die Ausrede mit dem Hund und den Hausaufgaben in diesem Fall nicht funktioniert. „Wir können den Bogen noch mal ausdrucken, dann kannst du ihn noch mal basteln!“, argumentiere ich.

Erik zuckt mit den Schultern. „Brauch ich nicht, ich hab alle Aufgaben für Mathe fertig!“ Ich rolle mit den Augen. In die Kinderzimmer, wo eben die Schreibtische mit den Hausaufgaben stehen, darf Obelix derzeit noch nicht, solange sein „Undichtigkeitsproblem“ noch nicht gelöst ist. Da ist überall flauschiger, sehr saugfähiger Teppich.

Hund bewegt Frauchen

Obelix schreddert alles, was wir nicht vor ihm in Sicherheit bringen. Während ich an einer sehr akrobatisch gelegenen Stelle unter der Treppe seine Pfütze weg putze, schnappt er sich die Küchenrolle. Sie glauben gar nicht, was so ein kleiner Hund mit so einer großen Rolle anstellen kann, während sein Frauchen sich stöhnend wieder aus der engen Ecke hervor robbt.

Und dann geht es richtig los! Ihm war natürlich klar anhand meiner Körpersprache, dass er diese Rolle nicht nehmen durfte. Aber er hatte sie erbeutet! Und noch sind wir nicht so weit, dass er Beute freiwillig wieder abgibt. Egal ob eine alte getragene Socke oder eine Küchenrolle! Also jagt er mich und ich ihn um die Couch herum.

Nur nicht lachen!

Obelix zieht inzwischen einen zerfledderten Haushaltsrollenschwanz hinter sich her! Nur nicht lachen, Frauchen, egal wie das gerade aussieht! Nicht lachen! Streng und ernst bleiben! Der kleine freche Welpe hat sichtlich Freude an dem Spiel! Nur ich war mal wieder Spielverderberin als selbsternannte Retterin dieser Rolle Küchenpapier und all der nachfolgenden!

Die Rolle hatte ich nach wenigen Minuten zurück erbeutet. Beim Versuch, die quer im Wohnzimmer verteilten Schnipsel zusammen zu fegen, startete aus Hundeaugen offensichtlich das nächste Spiel. „Sooo viele tolle Schnipsel und ich darf jeden davon zerkleinern, anknabbern und einfangen?!“

Soooo niedlich!

Und was macht so eine Hunde-/ aka Menschenmama bei so einer Sauerei? Natürlich erstmal ein paar Fotos für Instagram/ Facebook und die WhatsAppGruppen! Von Hundefreunden kamen dann gleich Fotos aus ihrem Repertoire retour: zerfetzte Hundefuttersäcke oder die dank einer Kissenfüllung nun flauschig dekorierte Couch. Na da steht uns ja noch was bevor! Und wieso gucken die dann immer so niedlich?

