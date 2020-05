Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Ein Hoch auf die Sprache!

Wismar

Erik ist schuld, dass Sie heute nix Niedliches über ihn oder unseren Welpen oder den ganz normalen Wahnsinn in meinen vier Journalistenwänden lesen können, sondern etwas über Sprache und die Schönheit der deutschen Sprache im Allgemeinen.

Alles ist geil!

Er, also Erik, findet derzeit vieles „geil“. Das neue Spiel ist „geil“. Dass er morgens ausschlafen kann, ist „geil“. Alles ist „geil“. Ich finde das weniger „geil“. Ich mag das Wort nicht. Es ist nicht schön. Unter „geil“ verstehe ich etwas anderes als er.

Anzeige

Ich weiß aber, dass es eine Zeit in meinem Leben gab, in der ich dieses Wort genauso inflationär (und falsch!) benutzt habe. Wahrscheinlich war ich schon älter als Erik – ich hatte keine großen Schwestern. Und wahrscheinlich fanden meine Eltern dieses Wort genauso blöd. Also was tun? Soll ich ihm das Wort verbieten? Oder mit den Augen rollen? Oder es ignorieren?

Weitere OZ+ Artikel

Manche Wörter sind tabu

Andere Wörter sind tabu beziehungsweise nur erlaubt, wenn man frühmorgens mit nackten Füßen in eine Welpenpfütze platscht! Oder Schlimmeres ... Genauso ging es mir letztens mit einer Bekannten und OZ-Leserin, die über „Kids“, „Lockdown“ und Co. in den Artikeln gesprochen hat.

Sie fand diese Begriffe, um im Sprachmuster zu bleiben, nicht „geil“. Augenrollen? Aus dem „DJ“ wieder einen Schallplattenaufleger machen? Letztens habe ich einen Artikel über Wismarer Hip-Hop-Musiker geschrieben. Da musste ich einige der szenetypischen Begriffe erstmal googeln. Ich hoffe, ich habe sie richtig verwendet!

Sprache verändert sich

So ist die Sprache. Sie verändert sich, passt sich dem Leben der Sprechenden und ihren Bedürfnissen an. Zu Goethes Zeiten gab es kein „Smartphone“, auf dem „Tablet(t)“ wurden Tee und Gebäck gereicht. An Kommunikation wie E-Mails, SMS oder gar WhatsApp-Nachrichten war nicht zu denken.

Dafür lasen sich Briefe folgendermaßen: „Genediger furst vnd herr, nach erpietung meyner schuldigen vnderthenigen Dienst, Gibbe ich e. f. g. vnderthenig zu erkennen, das got lobbe nach langer marter besser mit mir wordden ...“

Kommunikation vor 450 Jahren

Das und mehr schrieb der Wismarer Ritter Spedt an den Herzog Johann Albrecht I. von Mecklenburg im Juli 1572. Und auch das heutige „Sehr geehrte Frau Müller“ las sich damals anders. „Dem durchleuchtigen hochgeborn Fürsten vnd hern, hern hans Albrechten Hertzogen zu Meckelnburck, Fürsten der Wenden, Graffen zu Schwerin, Rostock vnd Stargarten der lant herrn, m. g. f. vnd hern zu iren f. g. eygen handen.“ Ob das Pluspunkte gibt, wenn die Mail an den Chef so klingt?

Das waren noch Zeiten, oder? Nein, ich bin doch froh über die Veränderungen der letzten 400, 500 Jahre, die sich eben auch in der Sprache zeigen. Goethe schrieb mal: „Die Muttersprache zugleich reinigen und bereichern, ist das Geschäft der besten Köpfe; Reinigung ohne Bereicherung erweist sich öfters als geistlos.“ Ich weiß zwar nicht, ob er es so gemeint hat, wie ich es verstehe, aber ich finde das Zitat ziemlich geil!

Weiter lesen:

Nach Corona-Sperre: So legen die Fitnesscenter in Wismar am Montag wieder los

Corona-Zwangspause: Kinos von Cinestar in MV öffnen erst später

Von Nicole Hollatz