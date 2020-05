Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Hausputz mit Hund

Wismar

Normalerweise ist Samstag unser Hausputz- und Großeinkaufstag. Den Großeinkauf haben wir vormittags geschafft, nachmittags waren wir am Zierower Hundestrand – das Wetter war zu gut zum Putzen! Und Sonntag soll man ruhen, ich habe Rhabarberbaiserkuchen gebacken.

Hausputz am freien Tag

Also war gestern mein Putztag. Die Kinder müssen in ihren Möglichkeiten helfen. Erik liebt Abwaschen. „Das ist ja mein Hobby!“, freute er sich beim Planschen nach meiner Kuchenküchenschlacht. Ich grinse und hoffe, das bleibt so. Gibt schlimmere Hobbys für Jungs!

Obelix, der Welpe, weicht mir nicht von der Wade. Küche aufräumen mit Hund geht so: dreckige Teller in den Geschirrspüler, Hund aus den Geschirrspüler, dreckige Tassen in den Geschirrspüler, Hund aus den Geschirrspüler … und so weiter.

Tierischer Tellervorspüler

Natürlich versuche ich, ihn mit entsprechend harten Worten von seinem Tun abzubringen. Aber hey, da klebt noch Essen am Teller! Also ein Hauch! Was für eine Verschwendung! Nur mal kurz probieren! Und er wäre ja der beste Tellervorspüler überhaupt! Seine Näpfe sind hundezungentechnisch immer auf Hochglanz poliert …

Wäsche zusammenlegen mit Hund macht auch richtig Spaß! Große Handtücher liebt er. Da kann man so schön mit toben und in die Ecken reinbeißen! Also zusammenfalten und Hund rauspulen in einem Arbeitsschritt – geübt ist geübt!

Chaos im Handtuchregal

Das Fach mit den Handtüchern im Bad mag er sowieso tierisch gerne! Da ist es so kuschelig und sooo gemütlich! Wenn ich mal im Bad fünf Minuten allein sein will, sitzt er entweder vor mir auf dem Klovorleger und guckt zu („Fein machst du das, Frauchen!“) oder verschwindet im untersten Fach des Handtuchregals.

Da werden die Handtücher erstmal nach Hunde-Feng-Shui und Kuschelfaktor umsortiert! Grmpf. Vermutlich beziehungsweise ganz sicher ist das sogar unsere Schuld, immerhin haben wir ihm alte ausrangierte Handtücher zum Kuscheln und Anknabbern und Zerfetzen gegeben. Also er mag die Handtücher und ich wollte eh mal neue. Mit anderem Muster und so.

Die verschwundenen zweiten Socken

Vom tierischen Sockendieb hatte ich schon geschrieben, aber wir kaufen Socken sowieso nur in gleichfarbigen Großpackungen, damit man nicht die zweite Socke entsorgen muss, weil die erste in die ferne Waschmaschinendimension verschwunden ist oder eben vom Hund unter der Couch versteckt wurde. Oder vom Kind ganz woanders „vergessen“.

Aber am schlimmsten ist das Spielzeug! Überall liegt Hundespielzeug, egal ob gekauft oder die leeren Klopapierrollen, die er sich auch ganz allein aus dem Fach nimmt, wenn wir nicht schnell genug aufräumen. Er ist definitiv schneller beim Verteilen als wir beim Aufräumen!

Die Szene kennen wir eigentlich nur aus der Zeit, in der die Kids noch ganz klein waren. Man schleicht sich aus dem Zimmer, wo das Baby/der Welpe schläft. Und tritt rückwärts gehend auf so ein Quietschspielzeug. Baby/Welpe sind hellwach! Ach, so ein normaler Hausputz ist auch viel zu langweilig!

Von Nicole Hollatz