Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Ich habe den Hochzeitstag vergessen

„Mama, wieso musst du heute arbeiten? Ist doch Feiertag?“, fragt Erik mich. Mit dem Frühstück sind wir durch. Ich setz mich in mein Büro, am anderen Ende des Küchentischs. Mein warmer Kaffee steht unerlaubt neben dem Laptop. Ich bin ungekämmt, aber nicht mehr in Schlafsachen, im Gegensatz zu Erik. Homeoffice ist schon toll. Oder so ähnlich.

Arbeiten am Vatertag

„Selbst Papa hat heute mal frei!“, steht Erik immer noch vor mir. „Weiß du, es gibt ganz viele Menschen, die am Wochenende oder an Feiertagen arbeiten müssen. Denk doch mal an die Leute im Krankenhaus. Und die Männer und Frauen von der Feuerwehr und der Polizei! Die müssen sogar alle nachts arbeiten!“, antworte ich meinem neunjährigen Sohn.

Ich sag dem Lütten natürlich nicht, dass ich derzeit auch regelmäßig noch mal abends und die halbe Nacht am PC sitze und das aufarbeite, was ich tagsüber nicht schaffe. Ich will noch das tolle Gespräch mit einem genauso tollen Künstler und Autoren aus der Region aufschreiben.

Arbeiten am Wochenende normal

Normalerweise mache ich das gleich nach dem Termin, damit die Eindrücke aus den Momenten zwischen den Zeilen frisch sind. Und weil ich mit jedem Tag Abstand meine Handschrift schlechter lesen kann. Aber das ging nicht, ich musste beim Interview schon ständig auf die Uhr schauen, damit ich rechtzeitig bei Erik an der Schule bin.

Und eigentlich kennt Erik es ja auch nicht anders. Wochenendarbeit und die an Feiertagen ist für Journalisten normal. Nur in letzter Zeit war ich weit mehr als sonst zu Hause. Ich muss ehrlich sagen, meist habe ich die Zeit auch genossen, egal wie anstrengend es war.

Wundern über rote Rosen

Eben weil ich das, wofür ich sonst Fachleute bezahle (Schule, Hort, Mittagessen) auf einmal selbst wuppen muss, neben meiner normalen Arbeit, für die ich bezahlt werde und mit der ich die Fachleute (direkt oder mit meinen Steuern) bezahlen kann. Weil ich nachmittags statt zu arbeiten mit Hund und Kindern in den Garten oder den Park gehe, damit alle raus kommen und uns nicht die Bude auf den Kopf fällt.

Also sitze ich feiertags am Küchentisch und wundere mich. Über die tiefroten Rosen auf dem Tisch. Meinen ersten Gedanken, wieso mein Mann sich selbst Rosen zum Vatertag kauft, spreche ich laut aus und ernte ein dickes Grinsen von ihm. „Alles Gute zum Hochzeitstag!“

Gleichberechtigung beim Vergessen!

Ups! Normalerweise vergessen die Männer so einen Tag doch immer! Bei uns herrscht da Gleichberechtigung. Ich habe ihn in den letzten 15 Jahren mindestens das zweite Mal vergessen. Einmal in einer ähnlich schwierigen Situation wie jetzt. Die Zwillinge waren gerade in die Krippe gekommen.

Und mein Mann hat mein Büro mit Luftballons voller Liebesbotschaften gefüllt! Ich hab geheult vor Rührung und die Zwillinge waren fröhlich bei dem Anblick. Und haben jedem unterwegs zur Kita erzählt, dass Mama geheult hat wegen der vielen Luftballons! Gearbeitet habe ich übrigens an beiden Tagen. Aber am heutigen Freitag habe ich frei! Mit den Kindern, nur ohne Mann!

