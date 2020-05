Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: „Ihr müsst wieder zur Schule!“

Wismar

„Haha, ihr müsst wieder zur Schule!“, kommentiert Erik beim Frühstück das, was ich gerade aus der Ostsee-Zeitung vorgelesen habe. Wir hatten ja gewettet, dass vor den diesjährigen frühen Sommerferien in der Schule außer „Notbetreuung“ nichts mehr geht. Die Wette habe ich wohl verloren, leider.

Schule für die 10.-Klässler/-innen

Und nun das! Ab dem 18. Mai geht es für die 10. Klassen auf dem Gymnasium wieder los, also auch für unsere Mädels. Für Erik, den Drittklässler, trifft das nicht zu. Ich surfe gleich mal auf der Webseite des Bildungsministeriums.

„Ab dem 18. Mai werden an den Gymnasien bzw. in gymnasialen Bildungsgängen auch die 10. Jahrgangsstufen wieder am Präsenzunterricht teilhaben können, der sich mit digitalem Unterricht abwechselt.“ Da müssen wir alle grinsen, der Zug ist abgefahren – ganz analog, mit Dampf und Geknatter. Was digital machbar ist, zeigt der Musikschulunterricht.

Musikschulunterricht per Videoanruf

Der findet als Einzelunterricht per Videotelefonie statt. Das Handystativ steht dann auf dem Klavier, so dass Hände und Klavier und Kind sichtbar sind. Beim ersten Mal war das noch richtig spannend – die Klavierlehrerin zu Hause an ihrem Flügel, das Kind an unserem Klavier. Und beide sind verbunden übers Smartphone. Wie cool ist das denn?

Mittlerweile ist das fast schon normal, wenn natürlich schwieriger als beim direkten Unterricht nebeneinander sitzend. Eriks „Filmspatzen“-Gruppe in der Medienwerkstatt im Wismarer Filmbüro machen einmal die Woche ein Webinar.

Erik begeistert vom wöchentlichen Webinar

An den Termin brauch ich meinen Lütten nicht erinnern, ganz im Gegenteil. Eine halbe Stunde vorher tänzelt er um mich rum, damit ich endlich den Computer für ihn freimache. Webinar heißt, die Teilnehmer sehen und hören sich in einer Videokonferenz („Schatz, denk dran: Nicht popeln!“).

Und die Kursleiterin kann ihren Computerbildschirm mit allerlei vorbereiteten Videos, Animationen und Co. für alle sichtbar machen. Mit fünf, sechs Kindern ist das kein Problem – aber bei der Klassengröße an deutschen Schulen? Und die Filmspatzenkursleiterin kommt auch aus der Digitalbranche, da sind solche Techniken Alltag.

Altmodischer geht’s nicht

Zurück zum analogen Unterricht. Wenn ich das richtig verstehe, gibt es einmal die Woche einen Schultag und sonst wie bisher eingescannte Aufgaben als „digitalen Unterricht“? Oder wird der Stundenplan wieder ganz normal eingesetzt, fünf Tage die Woche?

Erik lacht, die Mädels ziehen ’ne Schnute. Dann ist das Laissez-faire-Leben mit angenehmen gleitenden Frühstücks- und Tageszeiten vorbei. Ich guck’ Erik an: „Dann bist du den ganzen Tag mit mir allein!“ Er zuckt die Schultern: „Aber ich kann ausschlafen!“

Oh Shit!

Ich denke: „Oh Shit!“ Denn bisher habe ich es den großen Mädels zu verdanken, dass ich zumindest vier Stunden tagsüber arbeiten kann – selten am Stück, aber besser als nichts. Ich will Erik ja nicht den ganzen Tag vor dem Fernseher oder der Daddelmaschine „parken“. Er hätte damit kein Problem!

Von Nicole Hollatz