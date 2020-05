Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Kindliche Gehversuche

Wismar

„Das letzte Kind hat vier Beine“, kommentierte letztens ein Bekannter mein verliebtes Hundebild mit Obelix und meinem seligen Lächeln. Ich glaube, er hat recht! Irgendwie macht man mit so einem Welpen Ähnliches durch wie mit einem Menschenkind, nur viel schneller und mit Kauknochen.

Keine Privatsphäre

Beispiel gefällig? Ich kann derzeit nicht alleine ins Bad. Dann steht jemand vor der Tür und jault, als wenn sonst was wäre! Mit den Kids war das genauso. Wir Mütter kennen das: „Mama, A-A?“ „Ja, Mama macht A-A“ – „Fein!!!“ Ich schreibe jetzt natürlich nicht, mit welchem meiner drei Kinder ich im Lauflernalter solche motivierenden Gespräche hatte! Nicht etwa durch die Badtür, sondern von Angesicht zu Angesicht.

Anzeige

Obelix kommt auch lieber mit ins Bad. Sicher ist sicher, nicht dass Frauchen da noch verschwindet! Bevor erfahrene Hundehalter mit den Augen rollen – wir fangen mit dem „Du-bleibst-mal-alleine-Training“ an. Muss ja. Irgendwann bin ich als Journalistin auch wieder mehr unterwegs.

Weitere OZ+ Artikel

12 Jahre - oder?

Irgendwann werden die Kinder auch wieder normal zur Schule gehen. Und hoffentlich nicht erst, wenn sie nicht mehr schulpflichtig sind. Oder, wie ich es letztens im Internet gelesen habe: „Irgendwann werden wir auf diese Corona-Zeit zurückblicken und sagen, das waren die geilsten 12 Jahre ...“ Böse!

Obelix und ich besuchen inzwischen die Welpenschule. Jede Woche gibt es Hausaufgaben. Die von dieser Woche, die ich sonst nie gemacht hätte: freilaufen. Heißt: Wiese suchen, Welpen ableinen, spazieren gehen. Wir haben das zuerst im Wald gemacht. Ich hatte Herzrasen, Schweißausbrüche und Schnappatmung.

Hund entspannt, Mama aufgeregt

Obelix war tiefenentspannt. Wald ist cool. Er hat links und rechts und geradeaus geguckt. Und immer mal zu Frauchen. Der Spaziergang war viel einfacher als mit Leine! Weil: Er hat tierisch darauf geachtet, mich nicht aus den Augen zu verlieren.

Gestern haben wir das alleine ohne Hundetrainerin im Bürgerpark ausprobiert. Es war grandios! Obelix hat immer geguckt, wo ich mit den Kindern bin. Ich glaube, viel mehr als 10 Meter hat er sich nicht weggetraut. Und wenn es mir zu weit vorkam und ich ihn gerufen habe, kam er sofort (!!!) angerannt. Wurde natürlich mit Leckerli und vielen überschwänglichen Worten belohnt.

Urvertrauen

Loslassen. Yeah. Wie bei den ersten kindlichen Gehversuchen. Beim ersten Tag in der Krippe und dann dem ersten Schultag. Okay, bei den Kindern sind jeweils heimlich Tränen geflossen. Ich werde nie vergessen, als die Zwillinge das erste Mal zwei Stunden „alleine“ in der Krippe waren. Ich hatte mich mit einer Freundin zum Kaffee verabredet und heulte auf dem Weg dorthin.

Ganz so schlimm war es bei Obelix nun nicht. Aber der alte Spruch – man müsse Kindern Wurzeln und Flügel geben – stimmt auch bei Hunden. Wurzeln, damit sie wissen, wo sie sicher sind. Wo die Heimat ist. Flügel, damit sie mutig die Welt für sich erobern. Und dann: Auf ins nächste Abenteuer, wir sehen uns im Bürgerpark!

Weiter lesen:

Von Nicole Hollatz