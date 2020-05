Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Raus bei Sonnenschein und Regen

Wismar

Morgens um 5 Uhr. Ich hab die Jogginghose und den Kuschelpulli schnell über die Schlafsachen gezogen. Ungekämmt und wuselig sieht mich ja keiner so früh, hoffe und denke ich. Und falls doch, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mein Gegenüber genauso aussieht.

Obelix will raus, ein tierisches Bedürfnis erfüllen. Und egal was, ich muss sowieso aufstehen. Entweder zum Wischen oder für die Gassirunde. Letzteres ist mir natürlich so Hundeerziehungstechnisch lieber.

Regen macht Hund zum Storch

Es regnet. Obelix weiß gar nicht wohin mit seinen Pfötchen, er stolziert durchs nasse Gras wie ein vierbeiniger Storch! Der Lütte hat ja in seinen 10 Wochen noch keinen Regen erlebt, so lange ist es schon trocken. Ich grinse. Endlich Regen! Obelix findet das alles gerade sehr suspekt. Mit Leckerli will ich ihn an „seine“ Stelle locken. Er springt über das Gras, hüpft wie ein vierbeiniges Känguru zum Leckerli, um ja nicht zu oft die Pfoten aufsetzen zu müssen.

Und wieder kein Handy dabei zum Filmen! Das wäre der Hit auf Youtube oder zumindest in der Familie. Die Großeltern sind alle in Quarantäne als Risikopatienten. Und die freuen sich über jedes Video zwischendurch aus dem Familienalltag.

Raus bei jedem Wetter

Ich bin müde und mir ist kalt, und dabei habe ich im Gegensatz zu Obelix Schuhe an. Inzwischen müsste ich mal wohin, aber Obelix hat das Seinige noch nicht erledigt. Er muss erst „Zeitung lesen“, sprich untersuchen, was die Vierbeiner vor ihm alles an großen und kleinen Botschaften hinterlassen haben.

Willkommen in der Welt der Hundehalter, denke ich. Raus bei jedem Wetter, egal ob Schneetreiben oder Sturm. Allerdings sind das oft auch Situationen, in denen ich gerne fotografiere, rede ich mir die Situation schön. Und außerdem sind die Spaziergänge an der frischen Luft gesund!

Hunger, Pipi, kalt!

Obelix ist fertig, nass und im Gegensatz zu mir hellwach. Er will spielen, ich will schlafen. Hunger, Pipi, kalt, so könnte man meine Bedürfnisse gerade zusammen fassen. Mit Leckerli locke ich ihn wieder in seine Schlafbox. Zwei Minuten später höre ich ihn leise schnarchen. Und ich? Hunger, Pipi, kalt! Ich bin hellwach.

Leise schleiche ich in die Küche, mache aus dem gestern Abend angesetzten Hefeteig Brötchen fürs spätere Frühstück und werfe den Computer an. Endlich Zeit und Ruhe zum Arbeiten! Aber ich weiß, die Texte, die nun entstehen, muss ich nach dem ersten Kaffee noch mal gegenlesen in der Hoffnung, die gut versteckten Tippfehler und Unsinnigkeiten zu finden.

Früher Start im Homeoffice

Ungekämmt, in Schlafsachen und Jogginghose beginnt morgens halb sechs vor dem Kaffee und dem Frühstück mein Arbeitstag. Willkommen im Homeoffice mit drei Kindern, zwei Katzen und einem Welpen! Und heute gehe ich früher ins Bett, egal wie sehr der Fernseher lockt! Versprochen! Schlafsachen habe ich ja schon an. Gegen 22 Uhr die letzte kleine Gassirunde mit Obelix, und dann schlafen wir beide sofort!

Von Nicole Hollatz