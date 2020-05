Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Täglich grüßt das Murmeltier an der Ampel

Wismar

„Die Ampel ist immer blöd!“, kommentiert Erik (9). Es gab Zeiten, da habe ich diesen Spruch regelmäßig gehört. „Täglich grüßt das Murmeltier“ in der Wismarer Version, immer an der Ampel an der Dr.-Leber-Straße, von der Sektkellerei zu Fuß Richtung Turnerweg. Und auf dem Rückweg.

Diese Fußgängerampel ist so eine „Drückampel“. Sie wird nur grün, wenn jemand drückt. Wenn man zu spät drückt, darf man eine ganze Ampelphase warten, bis es grün wird. Dann kommen die Autos von links, von rechts und um die Kurve. Und irgendwann, aus Kindersicht „10 Stunden später!“, dürfen wir gehen.

Laufen und drücken!

Das ist unser täglicher Schulweg. Mein Standardspruch zu Erik an der Ecke immer: „Lauf und drück!“ An so einer stark befahrenen Kreuzung stehen und auf Grün warten, nervt. Bis Corona. Nun ist der Weg was Besonderes, auch weil Welpe Obelix dabei ist und uns mit seiner Leine verknoten will. Und weil wir ihn seit acht Wochen erst zweimal wieder gegangen sind.

Nun ist alles anders, Erik hat seinen zweiten Corona-Schultag, wir sprechen auf dem Weg die Hygieneregeln durch und ich mach nebenbei das Klickertraining mit Obelix zum Thema Bei-Fuß-Gehen. Wenn er nett neben mir geht, anstatt zu ziehen und zu zerren, gibt es einen Klick und ein kleines Leckerli. Auch eine Art laufen und drücken.

Der Wismarer Ku’Damm

Die Ampel ist die Konstante, wir stehen und ärgern uns über die Autos, die vor uns dürfen. Da gibt es so einige Ampeln in Wismar, die offensichtlich nur für Autos geplant wurden. Wenn man in der Schweriner Straße vom Einkaufszentrum über den Klußer Damm Richtung Friedhof will, darf man dreimal auf den Ampeldrücker drücken. Dreimal, um eine Straße zu queren! Das ist keine Berliner Hauptverkehrsstraße, sondern der Klußer Damm in Wismar, nicht der Ku’Damm!

Natürlich gehöre ich nicht zu den Menschen, die genervt von so einer Schikane bei Rot gehen oder mit dem Rad rüberfahren! Und wenn, dann mach’ ich das nur ganz selten, ohne Kind im Schlepptau und wenn wirklich keiner guckt und kein Auto weit und breit ist!

Schikane auf der Rennstrecke

Schikane ist übrigens die „unter Ausnutzung staatlicher oder dienstlicher Machtbefugnisse getroffene Maßnahme, durch die jemandem unnötig Schwierigkeiten bereitet werden; kleinliche, böswillige Quälerei“ oder im Sport der „in eine Autorennstrecke eingebauter schwieriger Abschnitt, der zur Herabsetzung der Geschwindigkeit zwingt“. Vermutlich würden die Wismarer Rollatorfahrer an dieser Dreifachampel sonst zu schnell werden!

Ich bin ja immer optimistisch und denke/hoffe/erwarte, dass die Verkehrsplaner sich etwas dabei gedacht haben. Das wird schon einen Hintergrund haben, wieso diese Ampeln nicht gekoppelt wurden (OK, das würde dann vielleicht die Autos schikanieren, wenn jemand trotz Grün auf der Verkehrsinsel stehen bleibt). Und ich weiß natürlich, dass ich eben keine Fachfrau zum Thema Verkehr bin und die Logik oder den tieferen Sinn hinter solchen Ampelanlagen nicht verstehe.

Von Nicole Hollatz