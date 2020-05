Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Überraschungsgeschrei in der Küche

Wismar

Die Kollegen aus der Redaktion haben mir Schnapspralinen für die 50. Kolumne versprochen. Mindestens 50! Ich zähle auch nicht nach und ihr dürft auch alle mitessen beim nächsten analogen Redaktionstreffen!

Autogramme mit Pfotenabdruck

Ich gebe zu, es wird langsam schwieriger, diese 3000 Zeichen zu füllen. Das „Besondere“ ist inzwischen Alltag, egal ob Corona mit Maskenpflicht, „ Homeschooling“ oder eben Obelix, der vermutlich inzwischen bekannteste Welpe Wismars. „Mama, wir müssen bald mal Autogrammkarten drucken“, kommentiert Erik (9), als wir – also Obelix – beim Gassi gehen erkannt werden. „Mit Pfotenabdruck statt der Unterschrift“, kichert Erik weiter.

Und auch sonst freut es mich und uns, wenn wir mit diesen Zeilen den Leserinnen und Lesern ein Lächeln oder gar Grinsen ins Gesicht zaubern können. Ich habe schon manch eine liebe Mail und letztens sogar eine Sonnenblume bekommen – danke dafür!

Kreischen nach einer Mail

Bei den Kindern hat die Reaktion auf eine dieser Kolumnen für Kreischen gesorgt. Und auch ich grinse noch mehr als sonst! Sie erinnern sich vielleicht an die Kolumne vom 8. Mai. Erik war traurig, weil das Konzert seiner Lieblingsband „ Saltatio Mortis“ durch Corona aufs nächste Jahr verschoben wurde. „Alles nur wegen diesem Scheiß-Corona-Virus!“, kommentierte er.

Und dann das. Ich musste die Mail dreimal lesen, dachte erst, da erlaubt sich jemand einen Scherz. Die Mail ging direkt an die OZ-Redaktion: „Sehr geehrte Damen und Herren, Mein Name ist Robin Biesenbach von der Band Saltatio Mortis. Wir haben den Artikel von Nicole Hollatz zum Thema Homeoffice und Corona in der Ausgabe Wismar entdeckt.

Wir fanden den Bericht so herzergreifend, dass wir gerne mit der Mutter von Erik (über den dort berichtet wird) und ihm Kontakt aufnehmen würden. Da es sich bei der Konzertabsage, über die sich der kleine Erik geärgert hat, um ein Konzert von uns handelt, würden wir ihm gerne eine kleine Freude bereiten ....“

Überraschung von der Band

Okay, wie locke ich die Kinder jetzt ohne mittleren Panikanfall in mein Büro à la Küche? Möglichst gleichzeitig, das müssen sie selber lesen. Mama kann ja viel erzählen ... Erik verwandelte sich in einen quietschenden Flummi, die Mädels kamen aus dem Grinsen gar nicht raus und konnten mir gleich verraten, welcher mir da geschrieben hat. „Luzi, der ist immer barfuß unterwegs!“ Und er spielt Dudelsack und Klavier – sehr sympatisch.

Nun ist ein Überraschungspaket für die Kids von ihrer Lieblingsband unterwegs. Ganz ehrlich, ich bin sooowas von aufgeregt! Und die Kinder erst! Wir werden uns natürlich mit einem Paket voller selbst gebastelter Saltatio-Mortis-Dinge revanchieren, wozu habe ich so kreative Kinder?!

Dazu kommen natürlich Wismar-Flyer ins Paket, St. Georgen ist auch super geeignet für Mittelalterrockkonzerte! Außerdem hat Saltatio Mortis auch eine wunderbare Klassik-CD herausgebracht, ganz ohne Strom und Stecker. Und ja, ich darf mit meinen 40 Jahren auch genauso schwärmen wie die 15-Jährigen! Hach ...

