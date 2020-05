Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Vom richtigen Loben und Schimpfen

Wismar

Mischlingswelpe Obelix muss mit seinen knapp 12 Wochen viel lernen. Nicht anspringen, nicht anbellen, nicht anzwacken! Egal wen, egal wo, egal wieso. Beim Toben, gerade mit Erik (9) vergisst er mitunter das schon Gelernte. Erik ist dann sauer, weil so ein milchzahnzwackender Obelix eben nervt. Es ist natürlich nix zu sehen. Aber es geht ums Prinzip, damit aus dem Zwacken nie mehr wird dem Menschen gegenüber.

15 Jahre Schimpferfahrung

Bei mir traut Obelix sich das nicht. Ich schimpfe dann so laut und streng, dass sofort jeglicher Übermut vergessen ist. Aber ich habe auch über 15 Jahre Erfahrung mit dem richtigem Schimpfen. Wenn ich meinen Kids gegenüber die Stimme erhoben habe, wussten die, da zwackt es nicht ein bisschen, sondern da ist etwas gerade richtig am Dampfen!

Einfaches Beispiel: In der Stadt unterwegs mit kleinen Zwillingen im Laufalter. Beide reißen sich los und rennen – eine links, eine rechts – auf die Straße zu. Wen rette ich? Genau! Bei Mamas Stimme haben sie sofort erschrocken, stehen zu bleiben.

Die Leine hilft

Obelix ist ja im Gegensatz zu den Kindern angeleint, aber bei den Zwillingen habe ich mir oft eine Leine gewünscht! Und nun profitieren wir beide – Obelix und ich – davon, was damals schon bei den Kindern geklappt hat.

Und da schreibe ich jetzt nicht vom Schimpfen, sondern von den positiven Erfahrungen, die sich viel besser im Hirn verfangen als die negativen! Oder an welchen Winter erinnern Sie sich am meisten? An die mit Schnee und Winterwunderland, nicht an die norddeutschen Standardwinter mit Matsch und grauem Himmel!

Engelszungen helfen mehr

In der Kommunikation sind das die Engelszungen. Den Kindern habe ich an der Hand die Welt erklärt und mir den Mund fusslig geredet, dass sie es einfach total spannend neben mir fanden. Und nur, wenn wirklich Gefahr im Verzug war, gab es das scharfe „Aus!“ Ich bin mir aber sicher, dass ich bei den Kindern etwas anderes gesagt habe.

Bei Obelix ist das genauso. Mit Engelszunge (die ist wichtig!) lobe ich ihn für alles, was er richtig macht. „Du bist ein toller Hund, fein machst du das …“ Volle Emotion. Und er freut sich. Ich könnte genauso gut mit dieser Stimme Gedichte rezitieren, hätte dann aber doch die Sorge, dass die Passanten mich für verrückt erklären.

Lob für Mensch und Hund!

Beim Anspringen und Zwacken wird geschimpft. Bei meinem kurzen, strengen „Aus!“ wackeln die Hundeohren und die Wände. Das funktioniert, dieses „Aus!“ ist aber auch nur für Spring- und Zwackmomente gedacht. Für alles andere, was schlecht ist für kleine Hunde (oder unsere Möbel …) gibt es andere, weniger scharfe Kommandos.

Bei Erik klappt das mit dem Schimpfen noch nicht. „Erik, das hört sich gerade an, als wenn du dem Hund eine spannende Gute-Nacht-Geschichte vorliest“, versuche ich ihn auf das Problem mit der Stimme aufmerksam zu machen. Dann lacht Erik – auch wieder ein falsches Zeichen für Obelix. Da müssen beide noch viel im Umgang miteinander lernen! Und zwischendurch werden natürlich beide gelobt!

Von Nicole Hollatz