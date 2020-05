Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Wir sind die Vor-Corona-Geborenen

Wismar

Aus dem Alltag einer Journalistin im Homeoffice. Für morgens um 10 Uhr steht der erste Termin im Kalender. Ich konnte schon eine halbe Stunde am PC arbeiten und habe in der Küche klar Schiff gemacht. Wir haben gefrühstückt und auch der kleine Hund konnte seine Geschäfte erledigen. Die Übergänge zwischen Hausarbeit und Homeoffice sind fließend.

Gute Nachrichten!

Treffpunkt zum Interview ist in St. Nikolai, das Thema ist „Musik in der Kirche“ und „Es geht wieder los!“ Wunderbar, ich freu mich auf die Kultur, die ich so sehr vermisse. Ich habe mich vorher in die geplanten Konzerte eingelesen. Nun dürfen sie stattfinden!

Die großen Mädels sitzen in der Schule. „Ich brauch heute nicht, ich war ja gestern schon“, kommentiert Erik (9) und lässt mich lachen. Das ist ein Corona-Spruch. Erik könnte allein zu Hause bleiben, aber ich will ihn nicht allein mit unserem (undichten) Welpen Obelix zu Hause lassen. Also muss Obelix mit. Und Erik muss mit, damit ich die Hände frei habe.

Pünktlichkeit ist wichtig

Mit Erik und Obelix im Schlepptau beziehungsweise an der Leine mache ich mich 9.45 Uhr leicht hektisch los. Ich hasse es, zu Terminen zu spät zu kommen! „Fünf Minuten vor der Zeit ist des Journalisten Pünktlichkeit!“ Ich weiß nicht, ob ich den Satz mal von einem Kollegen oder einem Chefredakteur gelernt habe, aber das ist mein Ziel.

Ich hetze also, weil mein Zeitmanagement vorher nicht gut war. Obelix spürt das, tänzelt aufgeregt vor mir umher. Das entspannte Leinengehen, was er eigentlich schon gut kann, ist vergessen. Mein Schnürsenkel geht auf. Fototasche und Hundeleine verknoten sich. Mein Stolpern kann ich gerade noch so verhindern. Obelix jault vor Schreck.

Tief durchatmen!

Ich bleibe stehen, mitten auf dem Boulevard. Tief durchatmen. Entspannen.Wir kommen trotzdem pünktlich in die Kirche zum Interview. Erik zieht automatisch seinen „Schnutenpulli“ an, für den Neunjährigen ist das längst normal.

Das Interview geht schnell. Beim Foto danach muss ich umdenken. Sonst ist „Bitte zusammenrücken“ mein Standardspruch. Nun heißt es: Abstand halten und trotzdem irgendwie ein cooles Bild hinbekommen, das nicht durch zu viel leeren Platz zwischen den Menschen an Dynamik verliert.

Vor-Corona und Nach-Corona

Auf dem Rückweg treffen wir noch einen lieben Freund im Café, einen Geschichtslehrer! Der hat mit seinen Schülern gerade die neue Zeitrechnung beschlossen. Statt „vor Christus“ und „nach Christus“ gibt es jetzt „vor Corona“ und „nach Corona“.

Ich bin mir fast sicher, dass ich das in einer Kolumne schon mal geschrieben habe. Aber mit einem Geschichtslehrer ist es nun offiziell. Und er hat sogar eine Schreibweise entwickelt! Wir sind die „Vor Corona“-Geborenen! Und wir leben jetzt im „Jahr null“, so wie zu Jesu Geburt.

Wie es mit der Corona-Zeit jetzt weitergeht, ob wir Menschen und unsere Entscheidungsträger gut agieren, werden die Geschichtslehrer in 50 Jahren den Nach-Corona-Geborenen verklickern. Ich bin gespannt und hoffe, das erleben zu dürfen!

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz