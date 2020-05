Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Work-Life-Balance für Neunjährige

Wismar

Erik liegt in seiner Kuscheldecke auf der Couch und hört Hörbuch. Es ist morgens um 9 Uhr, er hat keine Schule und noch den Schlafanzug an. Ich stehe im Türrahmen und frage, ob er mir mit dem Geschirrspüler helfen kann.

Anfängerfehler

Er sagt „nein“. NEIN! Was für ein Anfängerfehler meinerseits. Habe ich nichts gelernt aus 15 Jahren Muttersein? So was fragt man doch nicht. Klare Ansagen statt schwammiger Fragen mit Entscheidungsspielraum. Entscheidungsspielraum kann es beim Thema Nudeln mit Ketchup oder mit richtiger Soße oder pur. Nicht bei der Frage, ob im Haushalt geholfen wird.

Denn helfen müssen bei uns alle, jede(r) nach seinen oder ihren Möglichkeiten. Lina ist nach einem Praktikum im Wismarer Tierpark für die Katzenklos zuständig. Merle hilft gerne beim Backen oder Kochen, das liegt ihr.

Kein „ Hotel Mama “

Und auch Erik muss helfen. Normalerweise muss ich da auch auch nicht bitten oder meckern. Er hilft halt. In meinem Kopf formiert sich meine pubertätsgeprüfte Rede für solche Zwecke. Die ist „normal“ 4 Minuten und 37 Sekunden lang.

Bei zwei fast 16-Jährigen Damen im Haus habe ich ja etwas Übung. Als die beiden Mädels mal eine ganz schlimme Phase hatten, habe ich unser Haus kurzerhand zum Hotel erklärt. Mit Bedienung (ich) und Putzservice (ich) und durchgehend warmer Küche (ich) und der Rechnung danach (ich). Das hat kurzzeitig geholfen. Und inzwischen wissen sie: Haushalt nervt, muss sein und geht mit mehr Helfern viel schneller und könnte dann sogar Spaß machen!

Wichtig und gut: Nein sagen

Erik ist geistig wieder ganz im Hörspiel, grinst und lauscht mit leuchtenden Augen der Geschichte. Und meine Rede verpufft, bevor auch nur ein Wort meinen Mund verlassen hat. Ich grinse auch. Der junge Mann hat mit seinen neun Jahren schon was drauf, was ich in meiner Freiberuflichkeit erst vor einigen Jahren gelernt habe. Nein sagen.

Konsequent nein sagen. Denn natürlich freut man sich als Selbstständige über jeden weiteren Auftrag, auch wenn der dann aus der 40-Stunden-Woche eine 60-Stunden-Woche macht. Absagen? Geht nicht, dann kommt der Auftraggeber nicht wieder. Mit einer Festanstellung hätte ich wahrscheinlich schon vor Jahren mal so ein „Burn-Out“ gehabt. Als Selbstständige heißt es: selbst und ständig!

Aufs Wesentliche konzentrieren

Aber was bringt mir dieses „selbst“ und „ständig“ außer mehr Steuern, weniger Schlaf, mehr Falten und graue Haare und weniger Lebenszeit für die guten Momente mit Couch, Kuscheldecke und Hörbuch? Oder, augenzwinkernd: was bringt das dicke Portemonnaie, wenn ich keine Zeit habe, in Ruhe Schuhe zu shoppen?

Und Erik sagt nicht „nein“, weil er per se nicht helfen will. Er ist ein guter Helfer. Aber sein Hörbuch ist gerade so spannend! Auch Neunjährige haben ein Recht auf eine gute Work-Life-Balance, denke ich grinsend. Ich stehe immer noch im Türrahmen. Erik guckt mich an: „Die Geschichte ist toll!“, ruscht er auf der Couch und unter der Decke zur Seite! Yeah, der Geschirrspüler ist nachher auch noch da!

Von Nicole Hollatz