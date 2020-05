Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Work-Life-Balance für Neunjährige

Wismar

Erik (9) liegt auf der Couch, eingewickelt in seiner Schnuffeldecke. Es ist morgens um 9 Uhr. Er hat keine Schule, dafür noch den Schlafanzug an und hört ein Hörbuch aus der Bibliothek. Das Buch dazu hat er schon gelesen. Ich wirbel durch das Haus. Das tägliche Pensum Hausarbeit. Ich versuche, die Kids zu integrieren, gleichmäßig und alters- und zeitgerecht. Und geschlechtsneutral, denn der Papa macht genauso viel im Haushalt wie ich.

Jeder hilft, oder?

Die Mädels haben ihre festen Aufgaben. Lina ist nach dem Praktikum im Wismarer Tierpark für die Katzenklos zuständig. Merle hilft fast immer beim Kochen und Backen, das liegt ihr und macht ihr Spaß. Erik soll beim Geschirrspüler helfen.

Anzeige

„Nein, ich kann gerade nicht“, kommentiert er meine entsprechende Frage. Was frage ich auch so blöd! Habe ich nach 15 Jahren Mutterschaft denn gar nichts gelernt? Klare Ansagen statt schwammige Optionen! Was für ein Anfängerfehler!

Weitere OZ+ Artikel

Jeder hilft!

Ich stehe in der Tür und überlege. In meinem Kopf formt sich die Standardrede, die sonst immer die Pubertiere zu hören bekommen – mein 4 Minuten und 17 Sekunden langer Vortrag darüber, dass ein Haushalt nur funktioniert, wenn alle mit anpacken. Wenns bei mir gerade stressig ist, schaff ich die Rede auch schneller!

Jeder hilft im Rahmen seiner Möglichkeiten! Bei den Mädels hatte ich in so einer schwachen Phase mal angefangen, meine Leistungen als Putzfee, Einkäuferin und Köchin von ihrem Taschengeld einzufordern. Das hat auch geklappt und für etwas mehr Verständnis gesorgt. Inzwischen ist bei ihnen klar: Haushalt nervt, muss aber sein.

Wichtige Lektion

Erik ist geistig schon wieder ganz im Hörspiel. Er grinst und genießt die Geschichte. Und mein Vortrag verpufft, bevor ich den Mund öffne. Denn eigentlich ist es genauso wichtig, rechtzeitig, selbstbewusst und selbstbestimmt nein sagen zu lernen. Denn eigentlich kenne ich meinen Sohn, er ist ein super Helfer in der Küche und allgemein! Nur eben gerade nicht.

In meiner Freiberuflichkeit musste ich das auch lernen. Dieses Nein-Sagen. Da ist die Freude über einen neuen Auftrag immer groß. Im Zweifelsfalle wird dann auch nachts durchgearbeitet, um das selbst aufgedrückte Pensum zu schaffen.

Work-Life-Balance für Neunjährige

Irgendwann kam bei mir die Erkenntnis – zum Glück! –, dass das Mehr an Umsatz am Monatsende nicht immer das Mehr an Arbeit und Stress wert ist. Denn dann fehlen die kleinen Momente und die Zeit, diese zu genießen. Und auch ein Neunjähriger hat das Recht auf eine gute Work-Life-Balance.

Inklusive Zeit auf der Couch mit Kuscheldecke und Hörbuch. Oder um es aus meiner ganz persönlichen Sicht zu sagen: Was nützt ein dickes Portemonnaie, wenn ich keine Zeit habe, mit meinem hart erarbeiten Geld Schuhe shoppen zu gehen?!

Ich stehe immer noch im Türrahmen. Erik guckt mich an: „Die Geschichte ist richtig spannend!“ Er ruscht zur Seite und hebt die Decke hoch. Der Geschirrspüler ist in 20 Minuten auch noch genauso voll, denke ich grinsend und kuschel mich dazu.

Lesen Sie auch:

Von Nicole Hollatz