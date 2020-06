Wismarerin im Homeoffice mit drei Kids: Zurück ins normale Leben 

Wismar

Liebe Leserinnen, liebe Leser! Sie müssen jetzt stark sein. Sie wissen ja, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei! Sir Peter Ustinov soll mal gesagt haben: „Schreiben ist hart; man kommt nur schwer dahinter, wann man aufhören muss!“ Und man muss aufhören, wenn es am schönsten ist. Da ist mir Wilhelm Busch doch lieber: „Ente gut, alles gut!“ Hoffentlich hat er langfristig und allgemein recht!

Nr. 61

Sie ahnen es. Die „Kolumne aus dem Homeoffice mit drei Kindern, zwei Katzen und einem Hund“ neigt sich nach 60 Folgen dem Ende zu. Das Homeoffice gibt es weiterhin – ich darf nur langsam wieder von der Küche als Familienmittelpunkt ins normale Büro ziehen.

Obelix' Körbchen steht da schon. Der alte Teppich wurde durch einen abwischbaren Bodenbelag ersetzt. Die Kinder dürfen wieder etwas mehr zur Schule, wenn auch längst nicht die 60 Prozent, die die Touristiker im Land dürfen. In der Branche sind die Kapazitäten schlichtweg größer als im Bereich Bildung.

Es war schön!

Es war schön mit Ihnen! Wirklich, solch eine Kolumne als Tagesaufgabe und kleinen Einblick in den charmanten Wahnsinn zu schreiben, ist etwas ganz anderes als der normale Journalistenalltag. Manches Mal saß ich grinsend beim Tippen am Laptop und mit der Hoffnung, auch Sie morgens dazu zu bringen.

Es war nicht immer einfach, die 3000 Zeichen zu füllen. Ihr Lob und Ihr Zuspruch waren meine wachsende Messlatte auf dem schmalen Grat zwischen Unterhaltungswert und Niveau – danke dafür! Sie dürfen mir auch glauben, dass ich manchen Morgen um fünf Uhr wach lag (der Hund musste sowieso raus!) und im Alltag des letzten Tages nach dem Anstoß für die Kolumne von morgen gesucht habe. Und Sie merken ja, ich bin schon so verzweifelt, dass ich Zitate im Internet suche und verwurschte!

Persönliche Wünsche

Ich möchte die Serie mit einigen Wünschen schließen. Bleiben Sie tapfer und gesund! Bleiben Sie der Ostsee-Zeitung, meinen tollen Kollegen und mir gewogen! Ein herzliches Danke an meine Chefin hier in Wismar, die mir die Chance zum Austoben gegeben hat! Ich hoffe, dass wir keinen Grund haben, die tägliche Kolumne wieder aufleben zu lassen. Das Schreiben würde natürlich Freude machen, aber der Grund dafür wäre gruselig. Ich will nichts beschwören und bleibe optimistisch, dass die Lage sich weiter und wieder normalisiert.

Das Schöne ist nun, dass ich für die nähere Verwandtschaft und guten Freunde schon eine Idee für ein Weihnachtsgeschenk habe: ich werde aus den Kolumnen ein Buch in Kleinauflage drucken. Das Sprichwort „Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende – und meistens hat das, was ein Ende hat, auch eine Fortsetzung“ kannte ich bis jetzt noch nicht, ich bin im Internet drüber gestolpert und es passt.

Denn statt der täglichen Kolumne aus Corona-Zeiten gibt es eine wöchentliche aus meinem (hoffentlich normalen!) Journalistenalltag. Mit Augenzwinkern, dem Finger in der städtischen Wunde, manch einem Kinderspruch und natürlich Obelix! Wir lesen und sehen uns!

Von Nicole Hollatz