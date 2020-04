Wismarerin im Homeoffice über den Hund in uns: Von Lob und Streicheleinheiten

Wismar

„Psst. Leise. Obelix ist auf meinem Schoß eingeschlafen!“ Wir, der Welpe und ich, kuscheln auf der Couch. Ich mit Buch, er mit meinem Geruch in der Nase und der Gewissheit, dass seine Hundewelt gerade total in Ordnung ist!

Flauschige Niedlichkeit mit Zwangspause

Und die Kinder sind entzückt angesichts so viel flauschiger Niedlichkeit. Leise erzähle ich, was ich jetzt alles tun müsste und wollte, aber nicht kann. Obelix braucht ja seinen Schlaf und seine Geborgenheit. Ich erzähle den Kids natürlich nicht, dass ich ihn in sein Körbchen packen könnte und dann die Hände frei hätte. Ich brauch die Pause auch gerade.

Der Plan funktioniert. Die Kinder flitzen und tun und machen, ganz leise und konzentriert. Sehr cool, die Erziehung hat funktioniert. Ich überlege kurz und grinsend, mit was für einem Signal und Leckerchen ich sie danach belohnen könnte. Irgendwie läuft es bei den Menschen doch wie bei den Hunden.

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen!

Erst die Arbeit, dann das Vergnügen! Also erst die Aufgaben erledigen, dann dürft ihr PS4-Spielen oder was auch immer. Wenn Obelix fein draußen seine großen und kleinen Geschäfte erledigt, bekommt er ganz viel Lob und Leckerli statt PS4-Zeit.

Funktioniert bei mir übrigens auch super – erst die Arbeit, dann die Kaffeepause oder das Feierabendbier! Und wenn die Chefredakteurin oder die Leserinnen und Leser mich loben, schmeckt beides besonders gut! Und wir alle überstehen diese Zeit gerade voller Vorfreude auf die Nachcoronazeit!

Schlecht erzogene Kinder und Hunde

Ich lese ja gerade viel über Hunde und Welpen und ihre Psychologie. Schlimmer als ein schlecht erzogenes Kind ist ein schlecht erzogener Hund! Beim Kind kommt irgendwann meist die Erkenntnis, dass das erlernte Verhalten ungünstig ist. Der Hund springt und kläfft und zwackt mit Pech sein Leben lang.

Man sagt ja, kleine Hunde sind auf dem Stand eines Kindergartenkindes. Sie testen alles aus, gucken, was erlaubt ist und was nicht, und freuen sich, wenn sie was richtig machen. Aber zum Glück setzt sich so ein kleiner Obelix nach dem energischen „NEIN!“ (er wollte meinen Schuh ankauen!) nicht schmollend und bockig in der Ecke, sondern ist nach zwei Sekunden wieder mein bester Freund!

Lob bei Wiesengeschäften und Schokolade für den Handwerker

„Das hätte ich bei euch schon wissen müssen!“, ist so irgendwie gerade mein Standardsatz beim Fachbuchlesen, immer lachend und augenzwinkernd. Der Familie fasse ich immer kurz zusammen, wieso ich jetzt was mit Obelix mache.

Wieso es zum Beispiel unnötig stressig für den Welpen ist, mit ihm wegen der Pfütze in der Küche zu meckern. Er weiß selbst, dass sich die nicht gehört. Aber er kann es noch nicht besser und kann mein Meckern nicht mit seiner Pfütze vor 10 Sekunden in Verbindung bringen. Aber beim direkten Lob über das „Wiesengeschäft“ freut er sich und versucht, diese Freude immer wieder zu bekommen.

Übersetzt in die gewaltfreie zwischenmenschliche Kommunikation heißt das: meckert nicht über die nicht geschafften Matheaufgaben des Kindes oder über die schlechte Zensur. Sondern lobt die gute, und besonders die, für die sich das Kind richtig Mühe gegeben hat, auch wenn zum Beispiel die Note an sich ausbaufähig wäre. Oder macht es so wie ich: Schenkt dem Mann, wenn er nach 12 Jahren endlich die Fassade im Erdgeschoss ausgebessert hat, ganz viel Schokolade!

Von Nicole Hollatz