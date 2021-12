Wismarerin muss wegen Altersarmut zur Tafel: „Der Staat sollte sich schämen“

Wismar

Die Lebensgeschichte von Rentnerin Elvira Lutz aus Wismar hat viele OZ-Leser betroffen gemacht. Im Gespräch mit der OSTSEE-ZEITUNG erzählte die gelernte Industrieschneiderin im Zuge der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ von ihrem Alltag, in dem sie immer wieder aufs knappe Geld schauen müsse. Davon, dass sie sich jedes Mal genau überlegen müsse, für was sie ihr Geld ausgeben könne. Denn: Der Rentnerin bleiben monatlich nach Abzug von Miete, Strom und anderen Fixkosten 299 Euro, um etwas zu essen zu kaufen oder den Friseur zu besuchen. Der Gang zur Tafel ist unvermeidbar. Deshalb will die Wismarer Lokalredaktion diese auch in diesem Jahr unterstützen.

Die OZ-Leser blicken mit viel Anteilnahme auf die Schilderungen, diskutieren nicht zuletzt über Themen wie Gerechtigkeit und Altersarmut.

„Jeder bekommt das, was er eingezahlt hat“

Sabine Gramkow findet: „Es müsste keine Armut geben, wenn das Geld richtig aufgeteilt werden würde. Traurig diese ganze Angelegenheit. Warum muss ein Fußballer so viel Geld bekommen, ein Rennfahrer Millionen verdienen?“

Ilona Drews schließt weitere grundsätzliche Fragen an: „Warum müssen junge Menschen ohne krank zu sein Hartz IV bekommen? Warum, warum, warum? Es gibt darauf keine Antwort. Jeder bekommt das, was er eingezahlt hat. Auch ich werde nicht viel bekommen, aber ich weiß auch, dass es zum Teil meine Schuld ist. Ich finde es eher beschämend, wie viele Hartz IV bekommen, obwohl diese Leute noch arbeiten könnten und nur faul sind.“ Am Ende, so argumentiert Drews, sind es die Rentner, die ein Leben lang gearbeitet hätten und das auch noch ausbaden müssten.

„Für alte Menschen und Kinder gibt es keine Lobby“

Cándido Robles García ergänzt an dieser Stelle: „Sie kriegt genau so viel, wie sie über die Jahre in die Rentenkasse eingezahlt hat. Ich dachte, alle waren mit so einem System einverstanden? Ich kann mich mein ganzes Leben totarbeiten, aber wenn ich nur Mindestlohn verdiene, so wird auch die Rente danach aussehen. Hatte sie als Frau in ihrer Zeit keinen Zugang zu besseren Arbeitsplätzen? Wahrscheinlich. Das ist aber eine andere Debatte.“

Sabine Weiß empfindet Traurigkeit. „Für jeden anderen Mist werden viele Milliarden Euro ausgegeben.“ Auch Silvana Brandt sagt: „Einfach nur traurig.“ Manja Hoffmann glaubt: „Für alte Menschen und Kinder gibt es in diesem Staat keine Lobby.“

„Der Staat verlässt sich auf die Tafeln“

OZ-Leser Ingo Mueller aber verweist noch mal darauf: „Genau dafür ist die Tafel da und die weiteren Unterstützungen, welche in unserem Sozialstaat vorhanden sind, um denen zu helfen, die es nötig haben. Was bitte, ist daran verwerflich?“

Matze Schult sieht es genauso: „Die meisten kapieren halt nicht, dass die Tafel etwas Gutes ist. In anderen Ländern gibt’s so was leider nicht.“ Jana Gelbe-Haußen stellt die Gegenfrage: „Der Staat verlässt sich darauf, dass die Tafeln laufen. Er setzt auf die Solidarität der Bürger. Dann muss er sich nicht mehr selbst kümmern. Machen ja andere schon für ihn. Was würde passieren, wenn das all die Ehrenamtler nicht mehr machen und die Einrichtungen plötzlich dichtmachen würden?“

Karin Jennerjahn stellt klar: „Die Tafeln haben nichts mit dem Sozialstaat zu tun. Sie finanzieren sich aus Spenden. Der Staat hat damit nichts zu tun – außer, dass er sich schämen sollte, dass in Deutschland so eine Institution notwendig ist.“ Thomas und Solveig Walther setzen mit drei Ausrufungszeichen hinzu: Das sei eine Schande!!!

„Viele wissen es nicht zu schätzen, in Deutschland zu leben“

Mathis Leopold jedoch ist der Meinung: „Nun ja, sie war insolvent, hatte eher schlecht bezahlte Jobs. Trotzdem erhält sie Unterstützung vom Staat. Mit 300 Euro im Monat nach Abzug aller Fixkosten kann man sicherlich keine Megasprünge machen, aber man kann davon durchaus leben. Daher finde ich die Sprüche: ‚dieser Staat‘ und ‚wie kann dies in Deutschland nur sein‘ ziemlich sinnfrei. Ich glaube, viele hier wissen es überhaupt nicht zu schätzen, was es heißt, in einem Staat wie Deutschland zu leben, der sich sowohl um Arbeitslose, sozialbenachteiligte Menschen und Rentner, die nicht viel Rente haben, kümmert. Man schaue mal ins Ausland.“

Von Juliane Lange