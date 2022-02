Wismar

„Ich habe gerade meine Oma angerufen, wir würden sie gerne nach Wismar holen, aber sie will nicht, sie hat wichtige Arzttermine.“ Tamara, die 80-Jährige Großmutter von Dr. Ludmila Lutz-Auras (40), lebt in Lwiw, einer Stadt in der Westukraine. „Wir würden uns ins Auto setzen und sie abholen. Das sind 1200 Kilometer. Bisschen weiter als von hier bis nach Bayern! Das ist nicht weit weg!“ Ludmila Lutz-Auras ist gebürtig aus der Ukraine und 1993 mit den Eltern nach Deutschland gekommen. Da war sie zwölf Jahre alt.

Nun lebt sie mit Mann und den beiden Zwillingstöchtern in Wismar. Sie hat Politik studiert, ist promoviert und Sprecherin des Zentrums für Eurasisch-Russländische Studien (ZEUS) und arbeitet am Lehrstuhl für Internationale Politik und Entwicklungszusammenarbeit an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät der Universität Rostock. Sie beobachtet aus privaten und beruflichen Gründen seit Jahren den Ukraine-Konflikt.

„Letzte Woche habe ich noch gesagt, das wird nicht so schlimm, das ist nur Säbelrasseln“, schüttelt sie den Kopf. „Ich habe gesagt, dass Krieg zwar eine Option ist, rein theoretisch. Aber ich glaube nicht daran, nicht im 21. Jahrhundert, nicht in Europa!“ Die Nachrichten nun sind ein Schock. Ein Teil der Familie lebt in der Ukraine, andere Teile der Familie leben in Sibirien und Moskau.

„Ich komme aus einer russischen Familie, aber eben aus der Ukraine“, erklärt Dr. Ludmila Lutz-Auras. Sie erzählt, wie gespalten die Menschen in Russland genau wie in der Ukraine sind. „Russische Kollegen haben auf einmal schwarze Profilbilder in den sozialen Medien. In Russland! Die Menschen denken nicht, dass es richtig ist, was dort passiert. Sie solidarisieren sich. Man merkt, sie fühlen sich mehr verbunden mit der Ukraine als noch 2013/2014.“

In der Ukraine, so erzählt sie weiter, können gerade die älteren Menschen wie ihre Oma gerade gar nicht glauben, was dort passiert. „Gerade, wenn sie noch sowjetisch sozialisiert sind, denken sie, dass ist alles nur Propaganda von allen Seiten.“ Manch einer, so die Fachfrau, meint sogar, Putin würde nun „endlich Ruhe“ in den Konflikt bringen. Die jüngeren Menschen, die sie in der Ukraine kennt, sind sehr aufgeregt und beunruhigt. „An der Front irgendwo sterben möchte keiner …“

Das Bild, das gerade die Titelseite der OSTSEE-ZEITUNG geschmückt hat – Menschen aus der Ukraine und aus Russland arbeiten zusammen in einer Firma – hat sie bewegt. „Ich habe gerade die Zahlen rausgesucht. In Mecklenburg-Vorpommern leben 3935 Russen und 3845 Ukrainer.“ Nach ihrer Wahrnehmung verhalten sich diese Menschen auch jetzt anders als 2013/2014. „Zu der Zeit hat man auch bei den Menschen in MV die Spaltung gemerkt. Jetzt solidarisieren sie sich miteinander! Sie fühlen mehr mit den Menschen vor Ort, egal auf welcher Seite.“

Ludmila Lutz-Auras zitiert aus einem historischen Film: „Krieg ist, wenn alte Männer reden und junge Männer sterben.“ Gefragt, wie es so weit kommen könnte, wird die studierte Politologin deutlich. „Putin will in die Geschichtsbücher eingehen und ablenken von der wirtschaftlichen Misere, die in beiden Staaten herrscht. Das ist ein Politpsychodrama. Es geht, denke ich, um sein persönliches Erbe, das scheint er militärisch zu sehen.“

Und wieso er so ein Risiko eines Krieges mitten in Europa eingeht? „Weil er es kann! Die bisherigen Sanktionen haben die angefachte Wirkung nicht erzielt, da sie vielleicht zu schwach waren. Auf der anderen Seite fühlte sich Putin seitens der USA und der EU ignoriert und nicht ernst genommen. Gegenüber der Ukraine wurden auch keine klaren Signale entsendet, insbesondere in Bezug auf den Beitritt zur Nato. Die Ukraine ist nun das Austragungsfeld, der Hauptkonflikt spielt sich aber eher zwischen den USA und Russland ab. Und die EU sitzt größtenteils auf der Zuschauerbank, aufgrund ihrer Diversität bislang keine eindeutige gemeinsame Strategie aufweisend. Das ist jetzt ein Kräftemessen.“

Die 80-jährige Oma lebt im Westen der Ukraine. „Sie denkt, ihr passiert da nichts. Aber das habe ich vor einer Woche auch noch gedacht.“ Dr. Ludmila Lutz-Auras weiß, wie komplex das Thema ist und wie sehr sie berührt: „Derzeit ist es für mich nahezu unmöglich, eine objektive wissenschaftliche Expertise in Bezug auf diesen schrecklichen Konflikt zu erstellen.“ Ihre Arbeitsschwerpunkte sind derzeit die Energiesicherheit im Ostseeraum und die Rolle von Frauen in der Politik.

