Wismarerin über Alkoholsucht: „Das erste mal getrunken habe ich mit 11“

Wismar

„Ich bin alkohol- und medikamentenabhängig“, beginnt Janett (40) das Gespräch. Seit vier Jahren und sieben Monaten ist sie „trocken“. Aber die Sucht bleibt. Lauert im Verborgenen. Immer. „Es hört nie auf.“

Janett war 11 Jahre alt, als sie mit dem Alkohol anfing. „Ich wurde missbraucht als Kind“, erzählt die Wismarerin. Der Vater hat gesoffen. Bei Janett hat der Alkohol betäubt, die Gedanken ausgeschaltet. Mit 15 ist sie ausgezogen ins betreute Wohnen, mit 18 hatte sie ihre erste Entgiftung. Am letzten Tag der Entgiftung hat sie verstanden, dass sie abhängig ist. „Aber ich habe nicht verstanden, dass ich etwas ändern muss.“

Janett hat weitergetrunken. „Ich bin mit der ganzen Welt draußen nicht zurechtgekommen. Ich war überfordert und hatte vor vielen Dingen Angst“, erzählt sie. Der Alkohol hat für den Moment geholfen. An „guten“ Tagen hat sie vier, fünf Flaschen Fruchtwein getrunken. Dann kamen die Medikamente dazu. 20, 30 Tabletten am Tag, immer mehr, um in den Rauschzustand zu kommen. Darauf dann der Alkohol.

Gelähmter Körper und Selbstaufgabe

Bis 2017. Janett hatte durch den jahrelangen Alkoholmissbrauch eine Körperlähmung, konnte nicht mal mehr das Besteck beim Essen halten. In die stationäre Therapie ist sie eigentlich gegangen, um ins betreute Wohnen zu dürfen. „Ich war auf dem Standpunkt, ich schaffe das nicht mehr ...“, deutet sie an. Ein Freund, mit dem sie jahrelang zusammen getrunken hat, ist durch den Alkohol gestorben. Zwanzig Lebensjahre raubt die Sucht, weiß Janett.

In der stationären Therapie hat sie den „Arschtritt“ bekommen, den sie brauchte. „Ich habe mein Leben in die Hand genommen ...“ Und in der Therapie wurden Sucht und Trauma gleichermaßen behandelt. Janett ist dankbar: „Das hat geklappt.“ Auch vorher hatte sie trockene Phasen. „Aber nie das positive Lebensgefühl von heute! Damals war es ein richtiger Kampf, trocken zu bleiben.“ Und jetzt? Leitet sie eine Selbsthilfegruppe des Blauen Kreuzes in Wismar.

Ständiger Kampf

Den Kampf muss Janett wie jeder trockene Alkoholiker jeden Tag aufs Neue führen, mal mehr, mal weniger hart. Man merkt ihr die Angst vor einem Rückfall an. Sie geht offen damit um, genau wie mit der ganzen Sucht. Janett geht nicht zu Partys, bei denen es Alkohol geben könnte. In ihrer Gruppe beim Blauen Kreuz hat sie Freunde gefunden, die aus eigener Erfahrung wissen, worum es geht. Um alles. Um das selbstbestimmte Leben.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Seit 18 Jahren ist sie in der Gruppe, war auch zu Zeiten, in denen sie nicht trocken war, dort. „Dienstags war der einzige Tag, an dem ich nicht getrunken habe ... damals ...“ Die Gruppe ist Familienersatz, die Menschen aus der Gruppe sind Freunde geworden. „Die Menschen geben mir den Rückhalt, den ich brauche. Und sie nehmen mich so, wie ich bin. Ich brauche mich nicht zu verstellen.“ Und ja, Janett kann stolz auf das Erreichte sein. Und dankbar, dass sie ihren Weg gemacht hat.

„Blaues Mobil“

Die Selbsthilfegruppe hat geholfen. Nun hofft sie darauf, dass Betroffene und Angehörige das niederschwellige Gesprächs- und Hilfsangebot des „Blauen Mobils“ in Wismar annehmen. Vom 19. bis zum 21. Juli ist es in Wismar. Am Montag steht es am Hafen, am Dienstag auf dem Markt und am Mittwoch in Wendorf auf dem Platz des Friedens, jeweils von 10 bis 17 Uhr. Jeden Abend um 19 Uhr laden die Mitarbeiter zu offenen Themen- und Info-Veranstaltungen ein, am Montag in St. Nikolai, am Dienstag in der Heiligen-Geist-Kirche und am Mittwoch in der Wendorfer Kirche der St.-Johannes-Gemeinde.

Das "Blaue Mobil" kommt mit Ansprechpartner Matthias Kohlstedt nach Wismar und hilft bei Suchterkrankungen. Quelle: privat

Gerade auch Angehörige von Suchtkranken sollten die Möglichkeiten nutzen. Angehörige sind co-abhängig. Sie versuchen, die Sucht des Partners zu verbergen oder besorgen sogar den Alkohol, wenn der Partner das nicht mehr alleine schafft. „Ich hätte mich gefreut, wenn meine Mutter zu mir gestanden hätte und mir geholfen hätte. Hat sie nicht“, sagt Janett. Dafür helfen die Freunde und Mitglieder der Selbsthilfegruppe – jeden Tag aufs Neue.

Christlicher Suchthilfeverband Der „Blaues Kreuz in Deutschland e.V.“ (BKD) ist ein christlicher Suchthilfeverband, der seinen Auftrag darin sieht, von Abhängigkeiten bedrohten suchtkranken Menschen und Angehörigen zeitgemäß und kompetent zu helfen und einer Suchtentwicklung vorzubeugen. Das Blaue Kreuz möchte von Sucht betroffene Menschen auf ihrem Weg aus der Abhängigkeit in ein gesundes und suchtfreies Leben begleiten. Das „Blaue Mobil“ ist ein Leuchtturmprojekt des BKD und wurde federführend durch den Blaukreuz-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern (MV) ins Leben gerufen. Kontakt zu den Wismarer Selbsthilfegruppen unter www.blaues-kreuz.de (Suchbegriff Wismar) oder über die KISS, die „Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen“ in Gägelow (Dorfstraße 10), Tel: 03841-222616, Mail: kiss@asbwismar.de

Von Nicole Hollatz