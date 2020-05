Wismar

Erik (9) deckt den Küchentisch. Mit großen tiefen Tellern für Suppe. Ich sitz in meinen Küchentischhomeoffice und tippe. Und freu mich, das Kind macht Hausarbeit ohne, dass ich ihn anstiften muss. Ich tippe. Er ist fertig mit Decken. Ich tippe. Er guckt mich an. Ich tippe. „Mama, es ist Mittagszeit.“ Ich tippe und denke: oh shit!

Erst kochen, dann Tisch decken!

„Erik, bevor wir den Tisch decken, müssen wir was zu essen kochen!“ Er guckt mich an, zwischen schockiert und entsetzt: „Mama, es ist Mittagszeit!“ Ich denke: Oh Shit!!!! Der Text müsste fertig werden, ich steck grad im Thema. Jetzt eine Stunde Pause verdreifacht erfahrungsgemäß die Arbeitszeit. Ich tippe. Er guckt mich an.

Alles fürs Mittag (Herzchennudeln mit frischer Tomaten-Paprikasoße) habe ich eingekauft. Dann lief es bei mir nach dem ersten Satz so gut, dass ich optimistisch war für die folgenden 4000 Anschläge. Durchziehen und im Fluss bleiben, wenn Sprache und natürlich Fakten zusammen einen tollen Tanz aufführen.

Schwester übernimmt Küchendienst

„Erik, frag Deine Schwestern, ob die kochen möchten!“, geb ich dem fleißigen Drittklässler auf dem Weg. Zum Glück erbarmt sich eine der 15-Jährigen. Merle hat ein eigenes Kochbuch und schreibt fleißig Rezepte auf. Das für Nudeln hat sie noch nicht. Ich lass sie machen.

Sie macht sonst Eierkuchen, eine grandiose Lasagne und frische Quarkwaffeln. Bei Nudeln kann nicht sooo viel schief gehen. „Hast du das Wasser gesalzen?!“, frag ich nach. Ich tippe. Sie kocht. „Ja, eine Priese!“, kommt es retour.

Wichtig: Salz und Soße

„Nimm einen fast vollen Teelöffel, sonst ist es sehr seniorenfreundlich!“, kommentiere ich. Sie schreibt im Rezeptbuch mit. Ich tippe. Sie kocht und salzt nach. Die Nudeln schwimmen. „Hast du auf die Uhr geguckt, wie lange die Nudeln müssen?“ Sie grinst und verneint. Mist. „Hast du mit der Soße schon angefangen?“ Sie grinst breiter und verneint.

Bei der Soße helfe ich. Nudeln schmecken nur mit guter Soße – frische Tomaten, Paprika und Zwiebeln anschwitzen, Tomatenmark, bisschen Zucker und Gewürze dazu, das ist das schnelle Hollatzsche Soßenrezept.

Klassische Schulnudeln

Die Nudeln und mein Text sind längst fertig. Sie –also die Nudeln, nicht der Text –erinnern an klassische Schulspeisung. Schön weich und als Block aus dem Topf zu schneiden. Ich grinse. Meine ersten Nudeln habe ich in kaltes Wasser geworfen.

Allerdings war ich da schon 18 und aus dem Haus, zu Hause habe ich mich geweigert, mir die Tricks und Rezepte bei Muttern abzugucken. „Soll ich studieren oder kochen?“, war mein Kommentar. Nach einem halben Jahr voller Tütensuppe und Dosenravioli in der ersten Wohnung habe ich mich mit dem Kochen beschäftigt.

Komische Zwischensätze

Merle hat es besser gemacht. Nudeln und Soße schmecken. Das Rezept ist aufgeschrieben, Erik ist glücklich, satt und zufrieden. Wir werden weiter kochen. PS: falls Sie in meinen Texten derzeit Sätze wie „Da fehlt Salz!“ lesen, egal welches Thema, wissen Sie, wieso! Homeoffice in der Küche halt.

Über die Autorin

Von Nicole Hollatz