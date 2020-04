Wismarerin über Namensverwechslungen im Homeoffice: „Aus Erik! Ähhh Obelix!“

Wismar

„Lina, machst du bitte Eriks Näpfe dann sauber und wieder voll?“ OK, ich gebe zu, den Satz habe ich vor dem ersten morgendlichen Kaffee gesagt. Bei der „Einsatzbesprechung“, wer macht was im Homeoffice. Erik, Lina und Merle gucken mich an und prusten los vor Lachen. Selbst Obelix guckt komisch.

Natürlich bekommt unser Erik (9) Wasser und Frühstück nicht aus dem Napf, ich meinte Obelix, der sich schon schwanzwedelnd aufs Frühstück freute. Er kennt ja inzwischen unseren Rhythmus. Und diese Namensverwechslung ist auch nicht das erste Mal passiert und nicht nur mir.

So sorgte ein scharfes „Aus Erik!“ für sehr viel Gelächter. Merle (15) guckte den Hund an, der Bruder reagierte und guckte um die Ecke, was los sei. Und wir lachten alle.

Sitz, Kind!

Zeitgleich hatte eine Freundin mir ihr intensivstes Erlebnis mit ihrem Gasthund erzählt. Sie sagt „Sitz!“, ihr dreijähriger Sohn setzt sich hin und die Gasthündin guckt erst verwirrt und setzt sich dann dazu. So weit ist es bei uns noch nicht.

Allerdings ist bei uns gerade der Running Gag der Satz „Siehste, ich weiß schon wie das geht“ mit der Antwort „Fein gemacht“ beim Gang auf die Toilette. Denn das muss Erik noch üben – ähh, Obelix!

Doch keine geistige Verwirrtheit

Ich hab mal recherchiert: Es gibt eine Studie zur Verwechslung von Namen innerhalb der Familie. Das sei normal und kommt regelmäßig vor. Meine Oma hat mich auch schon oft mit dem Vornamen meines Vaters – ihres Sohnes – angesprochen, obwohl die Unterschiede doch offensichtlich sind, hoffentlich!

Neurowissenschaftler aus den USA haben erforscht, wieso die Namen ihrer Verwandten und Freunde verwechseln. Das unabsichtliche Umtaufen zeigt, wer alles zum Beziehungsgefüge, also zur Kernfamilie gehört. Da bekommt die Tochter den Namen des Sohnes oder sogar der Mann spontan den Namen des Ex, wie peinlich!

Vermenschlichte Hunde

Und Hunde sind per se so sehr im Familienverbund eingeklinkt, dass das genauso funktioniert. Nur bei Katzen passiert das nicht, das kann ich bestätigen. Ich verwechsel zwar mitunter die Namen unserer Katzen untereinander, sie hören ja eh nicht wirklich, aber nie mit einem Zweibeiner!

Also doch keine beginnende Demenz oder Anzeichen für zu wenig Kaffee in Verbindung mit viel zu wenig Schlaf dank Homeoffice mit drei Kindern, zwei Katzen und oberniedlichen Welpen!

Bei uns gibt es auch regelmäßig folgende Gesprächssituation. Erik kommt an und will was von mir. „Mama?“ Ich guck ihn an. „Erik?“ Meine Namensnachfrage ist schon ein Reflex, Konditionierung ganz ohne Leckerli! Und der Reflex klappt genauso, wenn Merle oder Lina mit diesem „Mama?“ ankommen. Dann gibt es ein schnelles „Erik?“ zurück, wir gucken verwirrt und lachen!

Von Nicole Hollatz