Am Sonnabend wird ein lange gehütetes Geheimnis gelüftet: Wer ist Käthe Veddermann? Dieser Name geistert seit Monaten immer wieder in Wismar umher – immer dann, wenn es um das neue Album der Band Størtebeker geht. Die Musiker aus der Hansestadt veröffentlichen im Februar ihr erstes eigenes Album. Das trägt den Titel „Käthe Veddermann“. Der gleichnamige Song wird am 29. Januar zum ersten Mal als Video zu sehen sein.

In dem verdreht die gute Dame den Musikern gehörig den Kopf – auf See und an Land. Doch wer hat diese Rolle übernommen? Dazu hat sich die Band seit den Dreharbeiten im September vergangenen Jahres in Schweigen gehüllt und natürlich Käthe Veddermann selber. Auch sie durfte nichts verraten – bis jetzt. Nun kann die Wismarerin endlich ihren Freunden erzählen, dass sie zum ersten Mal in einem Video mitspielt.

Aufgeregt vor der Premiere

Auf die Premiere freut sie sich schon. „Ich bin auch etwas aufregt, weil das Video dann überall zu sehen sein wird“, erzählt Astrid Blievernicht. Die 56-Jährige Gastronomin spielt Käthe Veddermann. Für den Musikclip hat sie zwei Tage lang vor der Kamera gestanden – auf dem Lotsenschoner „Atalanta“ und in der Gaststätte „Zum Clausner“ in Boltenhagen. „Man glaubt gar nicht, wie viel Arbeit so ein kurzes Video macht“, sagt sie. Mehrere Stunden seien immer wieder die gleichen Szenen gedreht worden – bis endlich die passenden Aufnahmen im Kasten waren. „Am ersten Tag habe ich von morgens bis abends gedreht“, berichtet Astrid Blievernicht. Am zweiten Tag, in der Gaststätte, hätte es nicht mehr ganz so lange gedauert. Und was hat sie dort gemacht? „Viel Bier gezapft“, lacht sie.

Aber wie ist Astrid Blievernicht überhaupt zu der Rolle gekommen? Durch ihre Bekanntschaft mit dem Størtebeker-Leadsänger Burkhard Golla. Der organisiert verschiedene Messen, unter anderem die Hanseschau in Wismar. Seit vielen Jahren arbeitet er beruflich mit Astrid Blievernicht zusammen. Sie betreibt nicht nur ein Restaurant und das Tierpark-Bistro, sondern auch einen Catering-Service. Mit dem ist sie auf der Hanseschau vertreten. „Burkhard hat mich angerufen und gefragt, ob ich mitspielen möchte“, erzählt sie. Vor ihrer Antwort habe sie sich zunächst den neuen Song anhören dürfen – und der gefiel ihr gut.

Drehbuch kannte sie vorher nicht

Ein Drehbuch gab es, aber das kannte sie vorher nicht. „Ich kam einfach dorthin und der Regisseur hat gesagt, was ich machen sollte“, berichtet die Wismarerin. Es sei eine tolle Erfahrung gewesen und ihre erste Rolle in einem Video. Danach begann das lange Schweigen. Um die Neugierde auf den neuen Song zu schüren, hatte die Band ein Geheimnis darum gemacht, wer Käthe Veddermann spielt.

Das Video ist das erste der Band. Es hat 6000 Euro gekostet und konnte nur produziert werden, weil Fans und Sponsoren dafür Geld gespendet haben. „Wir sind immer noch unfassbar dankbar für die immense Unterstützung von so vielen Menschen“, betont Burkhard Golla. Mit dem Ergebnis ist er zufrieden und auch Astrid Blievernicht. Sie hat das Video bereits gesehen. Das wird am 29. Januar ab 20 Uhr auf Youtube zu sehen sein.

Eigentlich sollte an dem Tag ein Konzert im Wismarer Theater stattfinden inklusive der Videopremiere, doch die Corona-Pandemie hat den Plan zunichte gemacht. Der neue Termin ist der 20. März. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann sich das Album „Käthe Veddermann“ bestellen. Es ist ab dem 25. Februar erhältlich. Die Musiker präsentieren sieben eigene Songs, stilistisch ist es nach eigenen Angaben eine Mischung aus Shanty-, Ost- und Elektrorock.

Bekannt geworden ist Størtebeker durch das Nachsingen von Santiano-Hits. Mit denen tritt die Band seit Anfang 2016 auf. Für den Namen stand der Pirat Klaus Störtebeker Pate. Das Bühnenprogramm von Burkhard Golla (Gesang, Gitarren), Niels Burr (Schlagzeug), René Kusserow (Geige, Saxofon, Gesang) sowie Tim Golla (Bass, Keyboards, Gesang) dauert zwei Stunden. In Zukunft sollen auch die eigenen Songs dabei sein.

Wer das Album haben möchte, kann eine E-Mail schreiben an: stoertebekerband@gmail.com.

Von Kerstin Schröder