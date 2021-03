Wismar

Völlig verzweifelt sitzt Monika Moll in ihrem Wintergarten. „Ich habe ja für vieles Verständnis, aber momentan wird alles auf dem Rücken der Bürger ausgetragen“, sagt die 80-Jährige aus Wismar den Tränen nahe. „Deutschland will immer Vorreiter, immer Erster mit allem sein. Aber das sind wir längst nicht mehr“, meint sie und ergänzt: „Wo sind wir denn noch Spitzenreiter? Die Bildung ist am Boden, das Gesundheitswesen ist am Boden.“ Und sie auch.

Der ehemaligen Grundschullehrerin ist deutlich anzumerken, dass sie nicht mehr kann. Verzweiflung, Wut und allem voran Angst um ihren Mann Gerhard drohen sie zu zerfressen. Der 81-Jährige hat Asbestose, eine Erkrankung der Lunge, im Endstadium. 24 Chemotherapien und zehn Bestrahlungen hat er bereits hinter sich. Doch alles verhinderte nicht, dass Metastasen auch die Leber, die Knochen und den Kopf befallen haben. Gesundheitlich vorbelastet und mit dem Buchstaben „M“ im Nachnamen, erreichte den Rentner, der auf der Werft als Lehrmeister tätig war, am Dienstag vergangener Woche eine Impfeinladung aus Schwerin. „Ich war so glücklich. Ich dachte, nun geht es endlich los“, erzählt Monika Moll. Doch Ernüchterung ließ nicht lange auf sich warten.

Dutzende Male Hotline gewählt

Noch am Dienstag um 11 Uhr wählte sie die Nummer der Schweriner Hotline, um einen Termin für ihren Mann zu vereinbaren. Bis 11.30 Uhr hing sie in der Warteschleife und legte dann auf. Gegen 14 Uhr versuchte sie es erneut – wieder ohne Erfolg. Am Abend um 19.30 Uhr dasselbe Spiel. Die Ansage, die immer in ihr Ohr dringt, kann Monika Moll mittlerweile im Schlaf aufsagen: „Momentan sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte halten Sie Stift und Zettel bereit, um sich den Impftermin zu notieren.“

Nachdem der Dienstag erfolglos blieb, wählte sie die Nummer der Hotline einen Tag später kurz vor 8 Uhr morgens. Sie ist darauf hingewiesen worden, dass die Hotline erst ab 8 Uhr besetzt ist. Auf die Sekunde genau rief sie erneut an – um die Ansage „Momentan sind alle Mitarbeiter im Gespräch. Bitte halten Sie Stift und Zettel bereit, um sich den Impftermin zu notieren.“ zu hören. „Mir kann doch keiner erzählen, dass pünktlich um 8 Uhr niemand zu erreichen ist“, sagt die Rentnerin traurig. „Warum muss es auch eine Hotline für ganz Mecklenburg-Vorpommern geben? Pro Landkreis hätte eine eingerichtet werden sollen, dann wäre sie auch nicht so überlaufen“, schlägt sie vor.

In ihrer Verzweiflung rief sie am Mittwoch ihre Tochter in Gotha an, die parallel ihr Glück bei der Hotline versuchte. „Sie hat allein an einem Tag 67-mal angerufen und niemanden persönlich erreicht“, berichtet Monika Moll und weint bitterlich. „Ich weiß, dass mein Mann bald sterben muss, aber infiziert er sich jetzt noch mit dem Coronavirus, bedeutet das ein früheres Todesurteil.“ Szenarien aus dem Krankenhaus kennt sie aus Erzählungen ihrer Enkeltochter, die in einem solchen arbeitet. „Sie hat vieles gesehen und wünscht es keinem“, sagt Monika Moll.

Ministerium bittet um Geduld

Sie betont, dass sie Verständnis dafür habe, dass relevante Berufsgruppen, wie Lehrer, Erzieher und medizinisches Personal, Vorrang vor manch anderem haben. „Aber es macht mich wütend, wie die Sachen ablaufen. Und damit bin ich mit Sicherheit nicht die Einzige. Uns Älteren wird Hoffnung gemacht und dann passiert nichts.“

Das Problem mit der Hotline ist im Schweriner Ministerium bekannt. Erst in der vergangenen Woche hatte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig bei einer Pressekonferenz um Geduld gebeten. „Wir haben festgestellt, dass der Ansturm auf die Hotline enorm ist. Und deshalb haben wir beschlossen, dass die Hotline noch einmal personell verstärkt werden soll“, heißt es aus Schwerin. Die Zahl der Mitarbeiter solle nun rasch auf 300 verdoppelt werden. Und: Für über 80-Jährige, die in alphabetischer Reihenfolge eine schriftliche Impfeinladung erhalten, soll eine Extra-Nummer geschaltet werden, um Wartezeiten bei der Terminvereinbarung zu vermeiden. Zudem soll im April für Terminvereinbarungen eine Online-Plattform errichtet werden.

Im Corona-Callcenter für Mecklenburg-Vorpommern nimmt Mitarbeiter Matthias Schmidt Anfragen entgegen. Quelle: Jens Büttner

Bleibt nur das Problem mit dem nicht ausreichenden Impfstoff, um allen sofort einen Termin geben zu können. Aber so weit ist Monika Moll ja noch gar nicht vorgedrungen. Sie will ja nichts weiter als einen persönlichen Ansprechpartner an der Hotline, damit ihr diese Last von den Schultern genommen ist.

Von Jana Franke