Wismar

Ein Investor für die frühere Wismaria-Getränkefabrik und das definitive Bekenntnis des Landes zum Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes sind Gründe zum Feiern. Zum „Wismaria-Fest“ unter dem Motto „Musik, Mumme, Mitmachen“ laden am 19. September von 15 bis 19 Uhr die IG Bauernhaus und die AG Baukultur Wismar ein.

Das Wismaria-Gebäude am Platten Kamp steht unter Denkmalschutz. Ein Investor will es zu neuem Leben erwecken. Quelle: Heiko Hoffmann

Anzeige

Die Veranstalter organisieren ein Benefiz-Event und wollen damit das Hospiz Schloss Bernstorf bei Grevesmühlen unterstützen und zur Rettung der Malzfabrik beitragen. Der Eigentümer des Wismaria-Gebäudes, Dr. Wolfgang Röhr, hatte von 2010 bis 2014 das Schloss Bernstorf saniert und zu einem Hospiz entwickelt. Ende 2019 hatte Röhr die Fidus GmbH erworben, darin eingebettet ist das Wismaria-Gebäude. Nun will der Hamburger auch dieses Gebäude und das Areal entwickeln.

Weitere OZ+ Artikel

Freier Eintritt, Spenden willkommen

„Die städtebaulichen Perspektiven, die sich mit dem Erhalt und der Sanierung der alten Malzfabrik Wismaria für unsere Stadt ergeben, sind ein Grund zur Freude und Anlass für die IG Bauernhaus und die AG Baukultur Wismar, auf den Hof der Wismaria zu Freibier und einem Blues-Konzert mit Frank Plagge einzuladen“, so Sönke Reimann. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gerne gesehen und gehen an das Hospiz Schloss Bernstorf. Bei Arbeitseinsätzen wurde der Hof von Müll befreit und zugänglich gemacht.

Blues, Schau-Brauen und Gespräche

Beim Wismaria-Fest werden neben Bluesmusik und Schau-Brauen durch das Wismarer Braukombinat Gespräche im Mittelpunkt stehen, in denen es um die Entwicklung der Denkmal-Ruine und des Quartiers sowie um den Ersatzbau der verschlissenen Hochbrücke gehen wird. Letzterer wird sich wohl auch auf das Wismaria-Gelände auswirken. Denn die Hochbrücke befindet sich gleich neben dem Denkmal. Deshalb soll das Gespräch mit dem Land gesucht werden, um gemeinsam Ideen zu entwickeln. Das Land plant und bezahlt den Hochbrücken-Ersatz.

„Das am Ufer des Mühlenteiches gelegene Wismaria-Areal ist ein besonders schöner Ort und hat aus Sicht der AG Baukultur das Zeug, sich zu einer Szene-Location Wismars zu entwickeln, denn ein kreatives Umfeld ist genau das, was besonders die Kreativwirtschaft anspricht und darüber hinaus für ihre volle Entfaltung auch braucht“, so Anke Schneider von der AG Baukultur.

Informationen für Besucher

Die Veranstalter wollen Informationen zur Geschichte der Wismaria vermitteln, Möglichkeiten des Hochbrückenersatzes aufzeigen, partizipative Bürgerbeteiligung erläutern sowie das Hospiz im sanierten Denkmalschloss Bernstorf vorstellen.

Investor will Quartier entwickeln

Der Hamburger Investor Wolfgang Röhr hatte Ende letzten Jahres die Fidus GmbH samt Wismaria erworben. Bisher hat er seine Vorstellungen in groben Zügen skizziert: „Die Idee ist, dass dort ein Mehrgenerationenquartier entsteht. Wohngemeinschaften für Senioren, Mikro-Appartements für Studenten, Büroräume für Start-ups, dazu ein Café und ein Campus für die Begegnung zwischen den Generationen.“

Denkmal sollte abgerissen werden

Bis zum Sommer war das Land davon ausgegangen, dass die neue Hochbrücke über das Wismaria-Gelände verläuft. Damit war der Abriss des Gebäudes verbunden. Im Juli ruderte das Infrastrukturministerium zurück. Am Erhalt des denkmalgeschützten Gebäudes wird nicht gerüttelt. Nun muss eine neue Variante her. „Voraussichtlich bis Jahresende soll das Ergebnis vorliegen“, so Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD).

Das Thema ist auch in der letzten Bürgerschaftssitzung diskutiert worden. René Domke ( FDP) sagte: „Wir müssen uns selbst Gedanken machen und uns nichts vom Land vorsetzen lassen.“ Die Ideen der Wismarer sollten in die neuen Pläne einbezogen werden. Das Denkmal müsste erhalten bleiben.

Neue Perspektive

Bausenator Michael Berkhahn wies darauf hin, dass man den Wismarern nichts versprechen könnte. Das Land bezahle das Projekt und habe die Planungshoheit. „Es kann wieder eine Variante sein, die Sie nicht mögen“, so Berkhahn.

Tom Brüggert ( CDU) berichtete, er habe sich nicht gedrängt gefühlt, sich für eine Planungsvariante des Landes zu entscheiden. „Wir wussten damals, dass es ein Denkmal ist, aber auch, dass damit nichts passieren wird. Es war ein städtebaulicher Missstand, den wir beseitigen wollten", erklärte er. Nun hätte sich etwas geändert. Es gibt eine Zukunftsidee für die Malzfabrik. Und über die sollte man reden.

Auch Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) findet es schön, dass dort jemand etwas tun möchte. Er sagt aber auch, die Hochbrücke sei eine wichtige Verkehrsader.

Hochbrücke verschlissen

Die ist in die Jahre gekommen und muss dringend ersetzt werden. Das ist nach derzeitigem Stand frühstens ab 2025 möglich. Sollte es weitere Verzögerungen geben, könnte die inzwischen 50 Jahre alte Hochbrücke gesperrt werden. Und das würde einen Verkehrskollaps für die Stadt bedeuten. Das könnte ein Argument für das Land sein, ihre Pläne voranzutreiben. Horst Krumpen ( Die Linke) regt deshalb an, die Tonnagebegrenzung regelmäßig zu kontrollieren. Immer wieder würden mehr schwere Fahrzeuge als erlaubt über die Brücke fahren und die Bausubstanz weiter schädigen. Das müsse gestoppt werden. Vielleicht lasse sich so etwas mehr Zeit gewinnen.

Die AG Baukultur ist Verfechter einer Tunnel- bzw. Troglösung und lehnt eine Hochbrücke ab. Möglicherweise kann die Thematik am 19. September direkt besprochen werden.

AG Baukultur hofft auf Pegel-Grußwort

Auf die Frage, ob der Infrastrukturminister zu dem Fest eingeladen wurde und das Grußwort halten wird, sagt Sönke Reimann: „Herr Pegel hält es für sinnvoll, den Investor mit positiven Zeichen moralisch zu unterstützen und bejahte meine Frage, ob er sich dann vorstellen könnte, das Grußwort zum Wismaria-Fest zu halten.“ Eine schriftliche Zusage liege aber noch nicht vor. Ob Pegel oder ein Vertreter – für die AG Baukultur „wäre das ein schönes Symbol der Unterstützung für Dr. Röhr“, so Reimann. Aus dem Ministerium hieß es allerdings am Montag, dass der Termin nicht im Ministerkalender steht.

Wie auch immer: Unterhaltung und Informationen werden so oder so geboten. Die Malzfabrik und die Hochbrücke bleiben spannende Themen in der Stadt. Wer am 19. September kommt, sollte an den Mundschutz denken und sich möglichst einen Sitzhocker mitbringen. Und Gespräche mit dem Land soll es trotzdem geben: Auf Wunsch der Bürgerschaft sollen die Landesplaner in den Bauausschuss eingeladen werden.

Von Heiko Hoffmann und Kerstin Schröder