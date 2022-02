Wismar

Nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums sollen auch Apotheker Corona-Schutzimpfungen vornehmen dürfen, damit die Impfkampagne weiter Fahrt aufnimmt. Seit dem 8. Februar ist dies offiziell möglich und gilt befristet bis Ende des Jahres. Voraussetzungen sind eine Impfschulung und geeignete Räumlichkeiten in den Apotheken oder die Einbindung in mobile Impfteams. Die Apothekerkammer in MV schafft mit fünf angesetzten Schulungsterminen die Grundlage dafür. Bislang hat eine Schulung stattgefunden. Die nächste folgt am Sonntag.

Landesweit lassen sich 125 Apotheker schulen

Nach Angaben von Dr. Bernd Stahlhacke, Geschäftsführer der Kammer, haben sich landesweit 125 Apothekerinnen und Apotheker für die Schulungen angemeldet. Sie umfassen neben einem Präsenzkurs mit einem theoretischen und einem praktischen Teil vor allem ein Selbststudium sowie einen Online-Theoriekurs mit anschließender Prüfung.

In Wismar stößt die Möglichkeit, die Aufgabe des Impfens zu übernehmen, auf ein geteiltes Interesse bei den Apothekern. „Wir haben dafür kein Personal und keine Räumlichkeiten“, heißt es beispielsweise aus der Baltic-Apotheke. Letzteres sei auch in der Apotheke am Friedenshof der Fall, wie eine Mitarbeiterin mitteilt.

Zu hohe Auflagen und aktuell kein Impfbedarf

Michael Grunau, der die Hansa-Apotheke seit 18 Jahren führt, lässt sich nicht schulen. Die Auflagen seien extrem hoch, sagt er, und er habe aufgrund der Arbeitsbelastung gar keine Zeit, sich damit zu befassen. „Auch der Bedarf geht gegen null. Seit zwei Wochen haben wir keinen Impfstoff mehr an eine Arztpraxis abgegeben. Viele Menschen sind inzwischen geboostert. Wer sich bis jetzt nicht hat impfen lassen, wird es auch nicht“, meint der 44-Jährige. „Bisher hat uns noch kein Kunde nach der Corona-Impfung gefragt.“ Nicht zuletzt verweist er darauf, dass die Apotheker im Land noch gar keinen Kontakt zum Impfen haben. In Nordrhein-Westfalen hingegen gibt es ein Pilotprojekt, gegen Grippe zu impfen.

„Impfen ist zurzeit und in nächsten Wochen kein Thema“

„Es ist ein heikles Thema, das die Ärzte kritisch sehen“, führt ein weiterer Apotheker aus, der nicht genannt werden möchte, „aber es ist politischer Wille.“ Er bilde sich zwar fort, damit er impfen darf und seinen Patienten das Angebot machen kann, wenn es denn erforderlich sein sollte. Aber zurzeit und auch in den nächsten Wochen sei das kein Thema, sagt er. Es gebe auch nur sporadisch Nachfragen. „Möglicherweise im Herbst, wenn dann überhaupt noch eine Welle kommt und wir vielleicht gebraucht werden, dann wollen wir vorbereitet sein.“ Deshalb nehme der Apotheker am kommenden Sonntag an einem Kurs teil.

Ähnlich sieht man es in der Sonnen-Apotheke. Dort werden sich zwei Apotheker schulen lassen. „Aber derzeit ist das Impfen kein Thema für uns“, sagt Marina Lindau-Preuß. „Es gibt keinen Bedarf. Wer sich impfen lassen möchte, der kann zu seinem Hausarzt gehen oder ins Impfzentrum.“ Sollten die Kapazitäten allerdings wieder eng werden, könnte die Sonnen-Apotheke Corona-Impfungen anbieten. „Wir wären dann darauf vorbereitet.“

Apotheken sind mit Öffnungszeiten im Vorteil

Jan Ploen, Inhaber der Ratsapotheke, hat ebenfalls die Impfschulung absolviert. Er sieht das Impfen als Ergänzung zu anderen Angeboten. „Wir sind auch Corona-Teststation. In den Gesprächen mit den Kunden unter anderem mit Impfskeptikern und Impfgegnern erfahre ich, dass sich der eine oder andere mit dem neuen Impfstoff Novavax impfen lassen würde, wenn wir ihn erhalten“, erzählt Jan Ploen. „Es sind auch Stammkunden, die in die Apotheke zum Impfen kommen würden“, nennt er weitere Gründe, weshalb er das Impfen anbieten möchte.

„Wir sind eigentlich prädestiniert dafür, den Arzt dabei zu unterstützen. Eine Konkurrenz, wie sie wohl einige Mediziner befürchten, sehe ich nicht.“ Gerade mit ihren Öffnungszeiten – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr – sei die Apotheke im Vorteil. „Wir sind auch da, wenn die Ärzte keine Sprechstunde haben.“ Jan Ploen plant, an einem Nachmittag in der Woche mit Terminvergabe Corona-Schutzimpfungen vorzunehmen.

Diese Voraussetzungen sind nötig Für die Bescheinigung, die Apotheker zum Impfen berechtigt, ist nicht nur die Impfschulung zu absolvieren. Wenn sie die Corona-Schutzimpfung anbieten wollen, müssen sie der Landesapothekerkammer außerdem mitteilen, dass sie geeignete Räume haben, welche Person(en) sie als Impfende einsetzen und dass sie ihre Betriebshaftpflicht erweitert haben.

Von Haike Werfel