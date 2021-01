Wismars Bürgermeister: Corona macht unsere gute Entwicklung nicht kaputt

Wismar

Die Corona-Krise beschert der Hansestadt einige Einschläge. Dennoch ist Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) überzeugt, dass Wismar seine positive Entwicklung fortsetzen kann. Im OZ-Interview äußert sich der Rathaus-Chef zu aktuellen Problemen.

Herr Beyer, haben Sie sich schon gegen Corona impfen lassen?

Nein, ich bin noch nicht dran.

Aber Sie sind gewillt?

Unbedingt!

Wismar war vor Corona auf der Überholspur: Noch im Februar und März 2020 lauteten Schlagzeilen: Wismar durchbricht Schallmauer bei Übernachtungszahlen und Parkchaos am Burgwall wegen der Werft. Macht Corona die gute Entwicklung kaputt?

Das befürchte ich nicht. Wir haben zwar ein paar Einschläge zu verkraften, wenn ich an die Werft und unseren Einzelhandel denke. Auf der anderen Seite sind wir wirtschaftlich robust und vielfältig aufgestellt. Und wir treiben unsere Infrastrukturprojekte voran. Ich glaube, wir werden unsere positive Entwicklung fortsetzen.

Dann verbreiten Sie doch mal gute Laune. Auf was können wir uns denn 2021 freuen?

Wir bauen die Erschließungsstraße zur Werft, das Vorhaben in der Poeler Straße läuft auf Hochtouren, die Fritz-Reuter-Grundschule und der Neubau für die Grundschule am Friedenshof werden zum neuen Schuljahr fertig, wir starten in Kürze mit der Erschließung der großen Gewerbefläche in Kritzow, die Wohnungsbaugesellschaft und die Wohnungsgenossenschaften investieren. In Redentin und Dargetzow werden zwei Spielplätze fertig, der Skaterpark am Kagenmarkt wird kommen und wir beginnen mit der Multifunktionsfläche am Alten Hafen. Auch wenn man auf die Unternehmen guckt, bewegt sich einiges. Egger plant die Erweiterung des Werks, wir planen die Erweiterung der Gleisanlagen im Haffeld, Wismar Pellets wird mit seinem Biomasse-Kraftwerk starten.

Hat Wismar mit den Millionen für die Werftstraße und den Investitionen für den Kreuzfahrt-Tourismus auf die falschen Pferde gesetzt?

Nein, es ist abwegig zu glauben, dass sich der Kreuzfahrttourismus nicht fortsetzt. Er wird sich vielleicht ändern. Ich denke, gerade kleinere Destinationen wie Wismar mit eher kleineren Schiffen werden gefragt sein. Darum war es sinnvoll, hier zu investieren. Die Straße zur Werft ist eine zusätzliche Erschließung in ein Industriegebiet. Die wird in jedem Fall von Nutzen sein.

Sind Sie überzeugt vom Erhalt der Werft?

Der Genting-Konzern, der Bund und das Land müssen mitspielen. Wir müssen in Schritten denken. Das Nahziel ist, dass die „Global One“ zu Ende gebaut wird. Das Fernziel lautet, den Standort zu erhalten. Ich meine, dass wir gute Chancen haben. Wenn die Werft endgültig unter den Schutzschirm kommen soll, muss es eine Fortführungsperspektive geben. Der Konzern muss sagen, was nach der „Global One“ gebaut werden soll.

Eine zweite Großbaustelle ist das Wonnemar. Hat es eine Zukunft?

Auch da bin ich optimistisch. Die Insolvenz ist ein kompliziertes Verfahren. Aber das Wonnemar und das dazugehörige Hotel waren der beste Standort in der Interspa-Gruppe. Es kommt darauf an, den richtigen Partner zu finden. Das haben wir aber nicht allein in der Hand. Wir haben uns bereit erklärt, zu helfen, den Notbetrieb zu sichern. Jetzt ist die Frage, wer wird künftig Eigentümer des Wonnemar.

Wäre die Stadt im Ernstfall bereit, das Wonnemar übergangsweise zu übernehmen?

Eine Möglichkeit wäre der Heimfall. Das bedeutet, dass wir zeitweilig Eigentümer des Bades werden. Diese Zeit würden wir so kurz wie möglich halten wollen. Am liebsten wäre es mir, wenn wir darauf verzichten können. Um unsere Rechte zu wahren, haben wir uns aber genau darauf vorbereitet und werden uns dann so schnell wie möglich einen neuen Partner suchen.

Die Hochbrücke ist ein zentrales Thema in Wismar. Brücke, Trog oder Tunnel mit Kreiseln – wofür sind Sie persönlich?

Es geht nicht um mich. Es geht darum, eine realistische und für die Stadt zuträgliche Variante zu finden. Für die Planung verantwortlich ist das Land. Und das Land hat uns zugesichert, neue Varianten vorzulegen. Die müssen Kriterien erfüllen, zum Beispiel städtebauliche Verträglichkeit, Verkehrsfunktion und Wirtschaftlichkeit. Wenn das vorliegt, werden wir darüber beraten. Ich glaube nicht, dass wir die Wünsche zu groß werden lassen können.

Der Löwe-Speicher sollte an einen Investor verkauft werden, der daraus ein Hostel machen will. Die Verwaltung hat die Vorlage im Dezember überraschend zurückgezogen. Wie geht es jetzt weiter?

Wir brauchen noch zusätzliche Informationen. Dann gehen wir neu ins Verfahren.

Soll die Nutzung neu überdacht werden?

Wir benötigen einerseits vom Bewerber zusätzliche Informationen, andererseits brauchen auch wir zusätzliche Informationen bezüglich der Marktverträglichkeit des Konzeptes.

Die Stadt muss wegen Corona Steuer- und Gebührenausfälle verkraften. Wird den Bürgern die Rechnung mit dem neuen Haushalt ab 2022 präsentiert?

Wir sind halbwegs vernünftig durch das Jahr 2020 gekommen. Es gab Einnahmeausfälle, wir haben aber auch Kompensationsmittel von Bund und Land erhalten. Auf der Ausgabenseite haben wir einige Dinge nicht umgesetzt, zum Beispiel bei Veranstaltungen. Auch 2021 müssten wir nach den Vereinbarungen mit dem Land ganz gut überstehen. Entscheidend wird sein, wie es ab 2022 weitergeht. Das kann noch keiner beantworten.

Kommen auf die Bürger höhere Steuern und Gebühren zu?

Nein, das sehe ich nicht. Wir haben auch in der Vergangenheit mit Augenmaß gearbeitet, das wird weiterhin so bleiben.

Wird im August das Schwedenfest gefeiert?

Wir planen in zwei Richtungen. So, wie wir es kennen, und eine coronagerechte Variante, bei der nur einzelne Teile des Schwedenfestes möglich sind. Wir setzen uns einen Termin, zu welchem Zeitpunkt wir in welche Richtung weiterarbeiten.

Herr Beyer, abschließend noch eine Frage. Sie reisen gerne. Was planen Sie für 2021?

Ich plane keine großen Reisen, das lehrt mich die Erfahrung des letzten Jahres, als die Japan-Reise wegen Corona ausfiel. Ich schaue mehr auf 2022.

Von Heiko Hoffmann