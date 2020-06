Wismars Bürgermeister begrüßt Entscheidung zur Werft

Wismar

Das Landeskabinett von Mecklenburg-Vorpommern hat am Dienstag dafür gestimmt, die 175 Millionen Euro aus einer eingefrorenen Sicherheitsreserve des Genting-Konzerns freizugeben, um damit die angeschlagen MV Werften finanziell zu unterstützen. Wismars Bürgermeister Thomas Beyer ( SPD) und Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) begrüßen die Entscheidung: „Wir freuen uns sehr über das deutliche Signal der Landesregierung, die MV Werften zu unterstützen. Es ist ein klares Bekenntnis zum Schiffbau, der tief in unserer Historie verwurzelt und aus unserem Bundesland nicht wegzudenken ist.“

Schmerzhafte Einschnitte

Die Werften hätten wie viele Unternehmen seit Corona schmerzhafte Einschnitte verzeichnen müssen. „Damit die Wirtschaft in Zukunft wieder funktionieren kann, ist es wichtig, auch hier zu helfen. Von der maritimen Industrie in Mecklenburg-Vorpommern hängen viele Arbeitsplätze ab – direkt und indirekt. Mit seiner langen Tradition ist der Schiffbau nicht nur ein Herzstück dieser Industrie, sondern auch Teil unseres Selbstverständnisses als Hansestädte. Darum begrüßen wir es sehr, wenn das Land dies erkennt und den MV Werften deutlich den Rücken stärkt“, so die beiden Bürgermeister in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Sie haben an den Gesprächen teilgenommen.

Banken müssen zustimmen

Mit dem Geld sollen vor allem offene Rechnungen der Zulieferer bezahlt werden. 17 Banken müssen dem Schritt noch zustimmen. Der Genting-Konzern, dem die MV Werften gehören, hatte die insgesamt 260 Millionen Euro schwere Sicherheitsreserve auch als Garantie für die beteiligten Kreditunternehmen angelegt. Außerdem soll Zeit gewonnen werden. Die MV Werften hoffen auf den Corona-Rettungsschirm des Bundes.

Von OZ