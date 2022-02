Wismars Ehrenbürgerin Marita Meier-Koch feiert 65.

Wismar

Wismars Ehrenbürgerin Marita Meier-Koch feiert am heutigen Freitag ihren 65. Geburtstag. Unvergessen ist ihr Olympiasieg über 400 Meter im Jahr 1980 in Moskau. Fünf Jahre später lief sie im australischen Canberra die Stadionrunde in Weltrekordzeit (47,60 s). Diese ist noch heute gültig.

Familie drückte vor dem Fernseher die Daumen

Die gebürtige Wismarerin, die seit vielen Jahren in der Nähe von Rostock wohnt, besuchte die Große Stadtschule und drehte in der Jugend unzählige Runden im Kurt-Bürger-Stadion. Ihre Mutti Gisela kannten viele als Losverkäuferin am Markt, Vater Hans arbeitete beim Lederbetrieb Isolack. Zu ihrer aktiven Zeit war die Verwandtschaft bei Geburtstagen vor dem kleinen Fernseher versammelt und drückte die Daumen aus der Ferne.

Marita Meier-Koch, Ehrenbürgerin von Wismar. Quelle: Heiko Hoffmann

Stiller Star in der Hall of Fame

Marita Meier-Koch zählt trotz ihrer großen Erfolge zu den stillen Stars. Ihre bescheidene Art macht sie so sympathisch. Die mehrfache Welt- und Europameisterin wurde 2014 neben Heike Drechsler in die Hall of Fame (Ruhmeshalle) der internationalen Leichtathletik aufgenommen.

Von Heiko Hoffmann