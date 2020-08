Wismar

Die warmen Temperaturen eignen sich perfekt für eine kühle Eiscreme. Die OSTSEE-ZEITUNG sucht dafür die beste Eisdiele aus MV. In der ersten Runde konnten Vorschläge aus dem ganzen Land eingereicht werden. Nun treten die Eisstände der einzelnen Regionen gegeneinander an. In Wismar gibt es bereits einen Favoriten.

Zur Auswahl stehen in der Umgebung sechs Eisdielen. Bislang haben 122 Personen für ihre Lieblingseisdiele in dem Bereich gestimmt. Der Favorit ist mit 67,2 Prozent Werners Eiscafé in Wismar. Den zweiten Platz belegt nach gegenwärtigem Stand Panows Eisdiele in Bobitz (18,9 Prozent). Den dritten Platz belegt derzeit das Eiscafé Al Porto in Wismar. Aber auch Widis Eistheke in Proseken, das Eiscafé Bütow in Wismar und das Café Gerlach in Redentin haben noch Chancen.

Abgestimmt werden kann noch bis Mittwoch, 26. August. Im Anschluss treten die lokalen Sieger gegeneinander an, um einen Landessieger zu küren.

Absahnen kann aber nicht nur eine Eisdiele, auch Sie können das: Unter allen Lesern, die einen Vorschlag eingereicht haben oder an einer der Umfrage teilgenommen und sich registriert haben, verlosen wir einen 50-Euro-Gutschein für eine Eisdiele Ihrer Wahl.

