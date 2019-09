Wismars Feuerwehrchef muss überraschend gehen – weil ihm ein Lehrgang fehlt

Wismar

Die Nachricht kommt überraschend: Auf der Internetseite der Wismarer Stadtverwaltung ist eine neue Stellenanzeige aufgetaucht. Gesucht wird ein neuer Chef für die Berufsfeuerwehr. Dabei ist der aktuelle Leiter Ronny Bieschke gerade etwa drei Jahre im Amt und noch weit vom Ruhestand entfernt.

Der Grund für die Ausschreibung sollen neue, zusätzliche Aufgaben sein, die auf die Berufsfeuerwehr zukommen. Bieschke habe laut Stadtverwaltung dafür nicht die erforderliche Qualifikation. Dem 47-Jährigen fehle ein Lehrgang, um den hochkarätigen Posten bekleiden zu können, erklärte der für den Brandschutz zuständige Senator Michael Berkhahn ( CDU) und Bieschkes direkter Vorgesetzter auf OZ-Anfrage.

Bieschke verfüge nicht über nötige Ausbildung

Offiziell heißt es: „Aufgrund gestiegener Anforderungen im vorbeugenden und abwehrenden Brandschutz sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die Führungsebene der Berufsfeuerwehr der Hansestadt Wismar verstärkt werden soll“, sagt Christoph Grützmacher, Amtsleiter für Zentrale Dienste bei der Hansestadt, gegenüber der OZ.

Gesucht werde jemand, der die Ausbildung zum höheren, technischen Verwaltungsdienst mit sich bringt. Das sei auch im Zuge der Brandschutzbedarfsplanung herausgekommen. „Über die verfügt Herr Bieschke leider nicht“, so Grützmacher. Deshalb werde die Stelle neu ausgeschrieben.

Ronny Bieschke (li.) mit seinem Vorgänger Wolfgang Schmidt. Quelle: Nicole Buchmann

Aktuelle Entwicklungen seien nicht früher abzusehen gewesen

Vor drei Jahren hat die Stadtverwaltung das anscheinend noch nicht gewusst. Denn vor drei Jahren, als Ronny Bieschke, vom stellvertretenden Leiter zu Wismars obersten Brandschützer aufstieg, seien die derzeitigen „aktuellen Entwicklungen“ – Wismar wächst – noch nicht abzusehen gewesen, sagt der Abteilungsleiter der Personalverwaltung der Hansestadt, Michel Ohlerich. Er betont aber: „Herr Bieschke wird respektiert als Leiter der Feuerwehr in seiner jetzigen Funktion und er ist ein sehr wichtiges Mitglied der Berufsfeuerwehr.“

Amtsleiter Christoph Grützmacher ergänzt: „Es ist uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht die Spitze der Feuerwehr austauschen, sondern die Führungstruppe verbreitern wollen.“

Mehr als 40 Mitarbeiter sind für die Wismarer Berufsfeuerwehr derzeit im Einsatz. Somit sei die Wehr zwar vergleichsweise klein, bildet innerhalb der Stadtverwaltung aber eine der größten Abteilungen überhaupt.

Lagebesprechung nach dem großen Brand auf dem Marktplatz am 1. Mai (v. l.): Uwe Becker vom Innenministerium, Ronny Bieschke, Leiter der Wismarer Berufsfeuerwehr, Bürgermeister Thomas Beyer und Stellvertreter Michael Berkhahn Quelle: Heiko Hoffmann

Das muss der Chef der Feuerwehr in Wismar können

Beschrieben wird die Stelle in der Ausschreibung unter anderem so: „Als Leitung der Abteilung Brandschutz obliegt Ihnen auf einer wichtigen Schlüsselposition die besondere Verantwortung für die Bereiche des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes, die Führung des Teams innerhalb der Abteilung sowie die zukünftige Entwicklung der Berufsfeuerwehr.“ Persönliches Engagement und ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft sowie Überzeugungskraft und Durchsetzungsvermögen seien unerlässlich. Gefordert wird zudem eine „hohe physische und psychische Belastbarkeit sowie Konfliktfähigkeit“.

Offiziell will sich Ronny Bieschke zurzeit nicht äußern, er dürfte allerdings alles andere als begeistert sein. Immerhin war er Einsatzleiter, als die beiden Häuser an Wismars Marktplatz brannten, und Hunderte Einsatzkräfte und Helfer beim Löschen, Absichern und Versorgen halfen und Wismar mehrere Tage um die Häuser am Markt bangte. Die Sturmfluten vom Januar hielten die Feuerwehr ebenso in Atem. Bis ein neuer Leiter für die Berufsfeuerwehr gefunden ist, bleibt Bieschke zunächst im Amt. Als wahrscheinlich gilt, dass er danach wieder auf seine vorherige Position als Nummer 2 bei der Feuerwehr zurückkehrt.

Die Wismarer Berufsfeuerwehr bestreitet rund 700 Einsätze im Jahr – Tendenz steigend. Zu ihren Aufgaben zählen der Schutz und die Rettung von Menschen, Tieren, von Umwelt- und Sachwerten sowie zahlreiche Maßnahmen der Gefahrenabwehr auf dem Gebiet der Hansestadt Wismar.

