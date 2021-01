Wismarer Friseurmeisterin Simone Glüder: „Hoffentlich geht es nicht bis März so weiter“

Wismar

Simone Glüder sitzt in Schmuddelsachen im Friseurstuhl zum Interview. „Ich erneuere den Fußboden, es war immer so fußkalt hier im Altbau“, erzählt die Friseurmeisterin und Visagistin von ihrer Baustelle, dem „Spieglein Spieglein“ am Wismarer Spiegelberg. Ein neuer Fußboden, neue Farbe an den Wänden, neue Waschbecken und Stühle.

Simone Glüder nutzt die Zeit für eine kleine Rundumerneuerung ihres Salons. Gefragt, wie es ihr jetzt im zweiten Lockdown geht, seufzt sie und holt weiter aus. „Beim Ersten war ich voll dafür ...“ Der zweite? „Der kam so schnell, so überraschend.“ Sie erzählt von den Zweifeln, den Tränen und auch den Sorgen der ersten Tage nach der Entscheidung.

Und auch vom Stress davor: Die zwei, drei Tage vor dem 16. Dezember waren „intensiv“ mit extrem langen Arbeitszeiten, um noch möglichst viele Kundinnen versorgen zu können. „Das war heftig, das Telefon stand kaum still. Wir konnten irgendwann nicht mehr rangehen“, berichtet sie. Das ungute Gefühl, dass sie nicht allen Kundinnen und Kunden gerecht werden konnte, bleibt.

Kein Geld seit Mitte Dezember

Auch zwischen den beiden Zwangspausen war der Ansturm groß. „Das war stressig, aber auch schön!“ Und es hat wieder Geld reingebracht. Nun kommt kein Geld mehr rein, die Kosten laufen weiter. Für ihre eine Mitarbeiterin hat die Unternehmerin Kurzarbeit beantragt. Bisher gab es noch keine Antwort vom Amt.

Simone Glüder lebt noch von den Rücklagen, die eigentlich nicht so „verlebt“ werden sollten. Der Steuerberater soll die Zuschüsse beantragen. „Der hat aber noch mit den Novemberhilfen und mit den normalen Steuererklärungen zu tun!“ Wann also wieder Geld reinkommt, ist offen.

Friseurin will weiter positiv denken

„Ich versuche, die Zeit positiv zu nutzen“, kommentiert die Friseurmeisterin. Zeit zum Entschleunigen, mehr Zeit fürs Pferd und für die Dinge, die sonst immer liegen bleiben mussten wie die Salonverschönerung. „Es ist so, wie es ist.“ Simone Glüder denkt so positiv wie möglich.

„Und außerdem ist die Zeit für den Lockdown nicht schlecht, der Januar ist sowieso trüb“, sagt sie. Friseure und Einzelhändler wissen, nach Weihnachten gehen die Umsätze deutlich runter im Vergleich zum Jahresdurchschnitt.

„Wir können nur darauf hoffen, dass das jetzt nicht bis März so geht“, klopft sie aufs Holz. Sie wünscht sich, Mitte Februar wieder loslegen zu dürfen. Und ansonsten „können wir nur abwarten und hoffen, dass das der letzte Lockdown wird.“

Von Nicole Hollatz