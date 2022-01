Wismar

Sichtlich gerührt nahm Andrea Vogler-Lehmann die Auszeichnung in der Neuen Kirche entgegen. In den Bänken der Kirche saßen einige der Menschen, mit denen die Wismarerin sich zusammen in verschiedenen Vereinen beziehungsweise bei ihrer Arbeit als Gemeindesekretärin für die Kirchgemeinde St. Marien/St. Georgen engagiert.

Marina Exner spielte Saxofon, Kantor Christian Thadewald-Friedrich sang, spielte Klavier und rührte die Wismarerin zu Tränen mit der Überraschung und der festlichen Atmosphäre.

Vorbildhaftes Engagement

Andrea Vogler-Lehmann wurde als „VR-Herzensmensch“ mit dem Engagementspreis der Volksbanken Raiffeisenbanken ausgezeichnet. Landesweit rief die Bank vor einigen Monaten dazu auf, engagierte Bürgerinnen und Bürger zu nominieren.

Es sollen Menschen belohnt werden, „die sich sozial und gesellschaftlich für unsere Region engagieren – sei es im Tier- und Umweltschutz, in den Bereichen Inklusion und Integration, in der Kranken- und Altenpflege, im Sportverein, in Kindergärten, in der Kirche oder in der Nachbarschaftshilfe“, hieß es von der Bank.

Marion Mirow-Wagenitz hat Andrea Vogler-Lehmann nominiert. „Andrea ist aufgrund ihrer Leistungen und ihres Engagements Vorbild. Sowohl im beruflichen, gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich ist sie sehr aktiv, trägt und übernimmt Verantwortung. Seit Andrea in Wismar lebt und arbeitet, bringt sie sich unermüdlich in das Leben der Stadt und seiner Bewohner ein und bestimmt eine Vielzahl der sozialen und kulturellen Aktivitäten maßgeblich mit. Sie sorgt sich um die Anliegen der Gemeindemitglieder, bringt Hilfen auf den Weg, initiiert aktiv Integration ausländischer Mitbürger/innen ...“, begründete die Nachbarin und Freundin von Andrea Vogler-Lehmann.

Dank weiter geben

Deswegen die kleine Feierstunde – ohne Sekt und im gemütlichen Beisammensein, aber mit dem, was trotz oder insbesondere durch Corona wichtig und richtig ist. „Wir wollen mit dem Preis den Menschen danken, die sich so engagieren“, sagt Susann Bentin von der Bank. Zusammen mit Heike Behnke überreichte sie die Auszeichnung.

„Alle, die da sitzen, hätten genauso gut den Preis entgegen nehmen können. Das sind alles Menschen, die ich über das Ehrenamt lieben und schätzen gelernt habe“, gibt Andrea Vogler-Lehmann den Dank weiter.

Sie engagiert sich in drei Wismarer Vereinen aktiv – und aktiv meint wirklich aktiv. „Und dabei kann ich gar kein Französisch!“, lacht die 59-Jährige über ihr Engagement in der Deutsch-Französischen Gesellschaft. Beim Wismarer Archivverein ist sie Gründungsmitglied und gehört zu denen, die regelmäßig bei Verkaufsaktionen oder hinter den Kulissen, wenn der Verein Veranstaltungen organisiert, mit anpackt. Ganz praktisch.

Und wenn ihr dritter Verein, der Wismarer Zonta-Club, einen Wismarer Benefizkalender heraus bringt, hilft sie kräftig mit, ihn unter die Menschen zu bringen. „Ich liebe Wismar“, begründet sie lachend.

Ehrenamt gehört dazu

Engagement und Herzlichkeit im Ehrenamt wie auch im Beruf gehört für sie einfach dazu. Das zeigt der Blick auf die Vita. Vor zehn Jahren ist die die dreifache Mutter und inzwischen fünffache Oma von Stralsund nach Wismar gezogen, vorher hat sie auf Rügen gelebt. Eigentlich ist sie gelernte Krankenschwester, konnte aber dank einiger Zufälle zur sozialpädagogischen Fachkraft umschulen.

„Und ich habe gemerkt, dass wir auf Rügen eine Beratungsstelle für Frauen und Mädchen mit sexuellen Gewalterfahrungen brauchen. Das war kurz nach der Wende.“ Manch eine alte Gemeindeschwester war dagegen, „sowas“ brauche man hier nicht. Andrea Vogler-Lehmann blieb stark und konnte die Beratungsstelle eröffnen. „Die gibt es immer noch, aber inzwischen in Stralsund.“

Jahrelang hat sie sich auf Rügen und in Stralsund ehrenamtlich im Weißen Ring für Opfer von Gewalttaten engagiert. „Das kann ich heute nicht mehr so, das ist ein wirklich hartes Ehrenamt, da muss man sehr auf sich selbst aufpassen!“ Denn man nehme das, was die Menschen erleben mussten und erzählen, mit nach Hause.

Ihr Ehrenamt und Engagement nun geben ihr durchweg ein gutes Gefühl. Andrea Vogler-Lehmann schmunzelt: „Man lernt tolle Menschen kennen, hat Kontakte.“ Nur zu Hause oder eben im Gemeindebüro zu sitzen, wäre ihr zu wenig. Ganz im Gegenteil: „Diese Verbindung von Arbeit und Ehrenamt ist toll!“

Preisgeld gleich gespendet

Sie kann nicht nachvollziehen, wenn Menschen – gerade wenn die Kinder aus dem Haus sind – sich nicht engagieren. Das sei gefährlich. „Die fallen dann oft in ein großes Loch, wenn sie in den Ruhestand gehen, weil sie keine Beziehungen außerhalb der Arbeit gepflegt haben.“ Und es tue gut, gemeinsam an etwas Gutem zu arbeiten!

Zur Ehren-Urkunde gab es auch einen Scheck in Höhe von 500 Euro von der VR-Bank. Andrea Vogler-Lehmann spendete dieses Geld gleich weiter an den Wismarer Zonta-Club und seinen Förderverein.

„Wir sind ein weltweites Netzwerk berufstätiger Frauen und engagieren uns dafür, dass Frauen und Mädchen bessere Bildungschancen beispielweise bekommen und gewaltfrei leben können“, erklärt Heidi Wollensak als Wismarer Clubpräsidentin.

Sechs Herzensmenschen in Mecklenburg Neben Andrea Vogler-Lehmann konnten sich noch fünf weitere Engagierte über die Auszeichnung und die 500 Euro als „VR-Herzensmensch“ aus Mecklenburg, dem Geschäftsgebiet der VR Bank Mecklenburg eG freuen: Horst Brüggmann aus Peckatel, Barbara Niehaus aus Bad Doberan, Brigitte Beck aus Bützow, Maren Wittenburg aus Boitin sowie Ingo Eichberg aus Dassow. Die Aktion „Herzensmenschen“ wurde von zahlreichen Medienpartnern (NDR 1 Radio MV, Nordmagazin, Ostsee-Zeitung, Schweriner Volkszeitung, Nordkurier) unterstützt, Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ist Schirmherrin der Aktion. Eine Landesjury, bestehend aus Vertretern der Medienpartner und der Volksbanken Raiffeisenbanken, wählte die „VR-Herzensmenschen“ unter den Vorgeschlagenen aus.

Das Geld ist für das Wismarer Zonja-Projekt, in dem Grundschülerinnen mit und ohne Migrationsprojekt seit 2014 die Grundlagen der Selbstverteidigung erlernen und so mehr Selbstbewusstsein bekommen als Grundlage für ein selbstbestimmtes Leben.

In Zusammenarbeit mit dem Phönix Kampfkunst Verein Wismar e.V. und der Rudolf-Tarnow-Grundschule am Kagenmarkt nehmen die Mädchen dank des Zonta-Clubs an diesem Projekt teil.

Von Nicole Hollatz