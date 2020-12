Wismar

Ab Dienstag sollen die beiden Impfzentren in Nordwestmecklenburg einsatzbereit sein. In Wismar und Grevesmühlen sollen die Bürger schon bald gegen das Coronavirus geimpft werden. Vom Impfstoff ist allerdings noch nicht viel zu sehen. Viele Fragen sind noch offen.

Wo sind die Impfzentren ?

Zwei Impfzentren werden im Landkreis Nordwestmecklenburg aufgebaut. Eines in Grevesmühlen und eines in Wismar. In Wismar wird aus der Tagesklinik der Geriatrie am Sana Hanse-Klinikum ein Impfzentrum werden. „Die Räume stehen seit Ende November leer“, berichtet Sana-Geschäftsführer Michael Jürgensen der OZ.

„Wir sind grundsätzlich bereit zu helfen. Wir brauchen das Personal aber zuerst in der Klinik.“ Michael Jürgensen, Geschäftsführer Sana Hanse-Klinikum Wismar. Quelle: Nicole Hollatz

Wie geeignet sind die Standorte für Massenimpfungen?

Die Träger beider Standorte unterstützen vorwiegend bei der baulichen Herrichtung der Gegebenheiten und mit weiteren Dienstleistungen. „Am Standort in der geriatrischen Tagesklinik in Wismar müssen dabei recht wenige Änderungen vorgenommen werden. Die räumlichen Umstände sind sehr gut geeignet“, heißt es aus der Verwaltung.

Am Standort Grevesmühlen sollen die Umbauarbeiten spätestens Ende dieser Woche abgeschlossen sein. Im Zentrum am Ploggensee in Grevesmühlen soll es zudem am 21. Dezember einen Testlauf geben. Beide Standorte sollen barrierefrei sein.

Wie viele Menschen könnten am Tag dort geimpft werden?

Mit einem Sieben-Tages-Betrieb könne laut Kreisverwaltung erst bei genug Impfstoffen gerechnet werden. Diese Zahlen sind also noch in der Klärung. Unter Volllast sei das Ziel, rund 1000 Menschen am Tag impfen zu können.

„Früher zum Einsatz kommen werden eventuell die mobilen Teams, die den Zentren zugeordnet sein werden und die dann an Einrichtungen wie Pflegeheimen Impfungen durchführen sollen“, heißt es. Hier werde der Landkreis personell von den Trägern, wie dem DRK, unterstützt. Wenn der Impfstoff da ist, könne es losgehen.

Woher kommen die Mitarbeiter des Impfzentrums ?

Betreiber der Impfzentren ist in beiden Fällen der Landkreis Nordwestmecklenburg. Das Sana-Klinikum in Wismar sei grundsätzlich dazu bereit zu helfen. Sana-Klinikgeschäftsführer Michael Jürgensen sagt aber auch: „Wir haben einen Versorgungsauftrag unter erheblich erschwerten Bedingungen. Wir brauchen das Personal zuerst in der Klinik.“ Der Klinikbetrieb habe Priorität.

Zudem hat der Landkreis Ärzte und medizinisches Fachpersonal dazu aufgerufen, sich beim Gesundheitsamt zu melden, wenn sie bei den Impfungen helfen wollen. Über die E-Mail-Adresse impfen@nordwestmecklenburg.de sammelt der Landkreis Meldungen von Freiwilligen mit medizinischem Hintergrund, die beim Impfen helfen wollen. Die Meldungen werden dann zentral vom Land koordiniert.

Hintergrund ist, dass das Land gemeinsam mit den Ärztekammern aus Sicherheitsgründen zentral eine Überprüfung der Qualifikation vornimmt und auch die Vergütung zentral über das Land geregelt werden soll. Bislang haben sich mehr als 30 Freiwillige beim Gesundheitsamt in Wismar gemeldet.

Hilft die Bundeswehr ?

„Einen voraussichtlichen Personalbedarf von 18 Soldaten pro Impfzentrum haben wir bereits angemeldet. Ein konkretes Hilfeersuchen ist in Vorbereitung“, teilt die Kreisverwaltung Nordwestmecklenburg mit.

Grundsätzlich gilt für Einsätze der Bundeswehr im Innern aber: Sie kommt erst zum Einsatz, wenn alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft sind. „In der Regel entstehen daraus dann die jeweiligen Amtshilfeanträge der Landkreise und kreisfreien Städte an die Bundeswehr“, sagt Ralf Heberer, Sprecher beim Landeskommando in Schwerin.

Der Landkreis Nordwestmecklenburg hat bereits mindestens insgesamt neun dieser ­Hilfeleistungsanträge gestellt, von denen zurzeit vier „in Durchführung“ sind und auch Folgeanträge bewilligt sind oder werden. 30 Soldaten werden dafür schon bereitgehalten.

Das bestätigte Hauptmann Michael Frank der OZ bereits im vergangenen Monat. „Wenn der Landkreis anfragt und um weitere Amtshilfe bittet, sind wir bereit“, sagt er. 24 Soldaten sind zurzeit in Nordwestmecklenburg bei der Kontaktnachverfolgung und in den Abstrichzentren im Einsatz.

Die sogenannten subsidiären Unterstützungsleistungen, auch „Helfende Hände“ genannt, sind eine Möglichkeit, Hilfe von der Bundeswehr zu bekommen. „Dies beinhaltet zum Beispiel den Einsatz von Soldaten im Rahmen administrativer Arbeiten wie telefonische Infektionsnachverfolgung“, erklärt Bundeswehrsprecher Ralf Heberer der OZ.

Wie melde ich mich für eine Coronavirus-Schutzimpfung an?

Das Prozedere ist noch unklar. Es soll eine zentrale Lösung mit dem Land erarbeitet und rechtzeitig bekanntgegeben werden.

Wann steht der Impfstoff in Nordwestmecklenburg zur Verfügung?

Eine tatsächliche Aufnahme des Betriebs kann erst stattfinden, wenn genug Impfdosen vorhanden sind – „damit ist 2020 nicht mehr zu rechnen“, heißt es ganz klar aus der Kreisverwaltung. Aufgrund der Impfstrategie des Landes und des Bundes würden die ersten Lieferungen in kritischen Bereichen wie Krankenhäusern und danach an Einrichtungen mit Risikopatienten gebraucht. Dass die Türen am Dienstag in den beiden Impfzentren in Nordwestmecklenburg aufgehen, ist also mehr als unwahrscheinlich.

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD) zum Aufbau der Impfzentren: „Die Standorte zu finden war nur der erste Schritt – die Planungsarbeiten für dieses komplexe Thema laufen auf Hochtouren und bis es richtig losgeht, werden wir bereit sein.“ Es sei aber wichtig, den Menschen zu sagen, dass der bestimmende Faktor zunächst die Verfügbarkeit des Impfstoffes ist. „Wir wollen jedoch gut vorbereitet sein, wenn es losgeht. Und ich danke Sana und dem DRK, die wie immer verlässliche Partner sind“, sagt die Landrätin weiter.

Von Michaela Krohn