Wismar

Die drei Fördervereine, die das neue Maritime Traditionszentrum im Baumhaus im Alten Hafen betreiben, sollen von der Hansestadt Wismar jährlich mit 20 000 Euro zu gleichen Teilen für diese Aufgabe bekommen. So steht es in einer Vorlage, die am 23. Mai in der Bürgerschaft beschlossen werden soll. Am Montagnachmittag wurde die schon einmal im Kulturausschuss beraten – und zwar kurz und knackig. Die Mitglieder gaben einstimmig ihre Empfehlung für diese Förderung ab. Die insgesamt 20 000 Euro sollen demnach zu gleichen Teilen auf die Fördervereine „Poeler Kogge“, „Atalanta“ und „Marlen“ aufgeteilt werden. Alle weiteren Kosten, die für das Maritime Zentrums entstehen, sollen von Vereinen bestritten werden.

Michaela Krohn